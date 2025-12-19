Rimouski H26

Lundi | 18h00 à 19h00 | du 12 janvier au 4 mai (congé 2 mars = relâche et 6 avril = Pâques) / Session de 15 semaines

*Une partie du cours est en tronc commun avec le niveau 3.

Avec Flo Mailhot-Léonard





PRÉ-REQUIS: Ce cours intermédiaire consolide les apprentissages du cours précédent (initiation) permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit idéalement avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)