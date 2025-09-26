RM Praxis: Fall/Winter 2025-2026

Pour les participant.e.s disposant de fonds supplémentaires - payez un peu plus, et aidez-nous à proposer des options moins chères à celleux qui en ont besoin, tout en couvrant les coûts d'organisation de ce programme !
Général (coût réel)
150 $
Pour les participant.e.s qui sont en mesure de couvrir le coût total de leur participation dans ce programme. Ce billet est pour vous !
Tarif réduit (subventionné)
50 $
Pour les participant.e.s ayant un accès moins direct à la richesse et pour lesquel.le.s il ne serait pas possible de couvrir l'intégralité des frais de participation. Ce billet est pour vous, n'hésitez pas à le réclamer !
Gratuit
Gratuit
Pour les participant.e.s dont l'accès actuel à la richesse rendrait inaccessible l'une des autres options de billets. Vous êtes toujours les bienvenus dans cette cohorte !
