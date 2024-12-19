Rencontres marchandes Gaspésie Gourmande 2025

*Taxes incluses /
Pour Producteur / transformateur et distributeur membre.
Un emplacement comprenant 1 table et 2 chaises.
Consommation offerte lors du 5 à 7.
2 billets souper découverte.
2 billets pour les conférences du lendemain.
Visiteur, salon seulement
28,74 $
*Taxes incluses /
Accès au salon pour une personne.
Consommation offerte lors du 5 à 7.
*Taxes incluses /
Pour Producteur / transformateur et distributeur membre.
Un emplacement comprenant 1 table et 2 chaises.
Consommation offerte lors du 5 à 7.
1 billet souper découverte.
1 billet pour les conférences du lendemain.
Kiosque + Conférences
229,95 $
*Taxes incluses /
Pour Producteur / transformateur et distributeur membre.
Un emplacement avec 1 table et 2 chaises.
Consommation offerte lors du 5 à 7. 1 Billet pour les conférences du lendemain.
Visiteur, conférences seulement
28,74 $
*Taxes incluses / Billet pour les conférences du 2 mai.
Visiteur salon + souper découverte + conférence
114,98 $
*Taxes incluses /
Accès au salon pour une personne.
Consommation offerte lors du 5 à 7.
1 billet souper découverte.
1 billet pour les conférences du lendemain.
Visiteur salon + conférence
57,49 $
*Taxes incluses /
Accès au salon pour une personne.
Consommation offerte lors du 5 à 7.
1 billet pour les conférences du lendemain.
Kiosque seulement
201,21 $
*Taxes incluses /
Pour Producteur / transformateur et distributeur membre.
Un emplacement avec 1 table et 2 chaises.
Consommation offerte lors du 5 à 7.
