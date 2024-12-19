Gaspesie Gourmande

Organisé par

Gaspesie Gourmande

À propos de cet événement

Rencontres marchandes Gaspésie Gourmande 2025

2053 Bd de Douglas

Saint-Georges-de-Malbaie, QC G4X 2S4, Canada

Kiosque + souper découverte + conférence (2 pers.)
402,41 $
*Taxes incluses / Pour Producteur / transformateur et distributeur membre. Un emplacement comprenant 1 table et 2 chaises. Consommation offerte lors du 5 à 7. 2 billets souper découverte. 2 billets pour les conférences du lendemain.
Visiteur, salon seulement
28,74 $
*Taxes incluses / Accès au salon pour une personne. Consommation offerte lors du 5 à 7.
Kiosque + souper découverte + conférence (1 pers.)
316,18 $
*Taxes incluses / Pour Producteur / transformateur et distributeur membre. Un emplacement comprenant 1 table et 2 chaises. Consommation offerte lors du 5 à 7. 1 billet souper découverte. 1 billet pour les conférences du lendemain.
Kiosque + Conférences
229,95 $
*Taxes incluses / Pour Producteur / transformateur et distributeur membre. Un emplacement avec 1 table et 2 chaises. Consommation offerte lors du 5 à 7. 1 Billet pour les conférences du lendemain.
Visiteur, conférences seulement
28,74 $
*Taxes incluses / Billet pour les conférences du 2 mai.
Visiteur salon + souper découverte + conférence
114,98 $
*Taxes incluses / Accès au salon pour une personne. Consommation offerte lors du 5 à 7. 1 billet souper découverte. 1 billet pour les conférences du lendemain.
Visiteur salon + conférence
57,49 $
*Taxes incluses / Accès au salon pour une personne. Consommation offerte lors du 5 à 7. 1 billet pour les conférences du lendemain.
Kiosque seulement
201,21 $
*Taxes incluses / Pour Producteur / transformateur et distributeur membre. Un emplacement avec 1 table et 2 chaises. Consommation offerte lors du 5 à 7.

