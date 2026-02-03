ROCK LIBRE - En spectacle à LATRAQUE !

Pour les enfants de 12 ans et moins, vous pouvez vous procurez ces billets. Les portes ouvriront 30 minutes avant l'événement, soit à 14h 30. Immersion Rock Montréal est un OBNL créé pour accompagner les gens de la communauté dans un espace artistique inclusif, permettant de socialiser avec d'autres. Il s'agit d'une expérience humaine forte et durable grâce à des programmes axés sur l'importance du groupe, sur la force du band. Merci de votre belle collaboration et BON SPECTACLE !