La Fabrique Rock'n'Roll

Organisé par

La Fabrique Rock'n'Roll

À propos de cet événement

Rock'n'Celebrate @ Cabane à sucre !

427 5e Ave

Sainte-Anne-des-Plaines, QC J0N 1H0, Canada

Billet adulte (13 ans et +)
75 $
Disponible jusqu'au 10 avr.

Inclus repas de cabane à sucre à volonté + danse sociale + musique live avec Big Time Lew

Billet enfant (6 à 12 ans)
30 $
Disponible jusqu'au 10 avr.

Inclus repas de cabane à sucre à volonté + danse sociale + musique live avec Big Time Lew

Billet petit enfant (2 à 5 ans)
15 $
Disponible jusqu'au 10 avr.

Inclus repas de cabane à sucre à volonté + danse sociale + musique live avec Big Time Lew

Billet bébé (moins de 2 ans)
Gratuit

Amenez vos enfants pour profiter de ce bel événement en famille !

**Merci de prendre ce billet même s'il est gratuit pour nous informer du nombre de personnes présentes**

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!