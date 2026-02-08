Rock'n'Celebrate @ Cabane à sucre !

Organisé par
À propos de cet événement
Inclus repas de cabane à sucre à volonté + danse sociale + musique live avec Big Time Lew
Inclus repas de cabane à sucre à volonté + danse sociale + musique live avec Big Time Lew
Inclus repas de cabane à sucre à volonté + danse sociale + musique live avec Big Time Lew
Amenez vos enfants pour profiter de ce bel événement en famille !
**Merci de prendre ce billet même s'il est gratuit pour nous informer du nombre de personnes présentes**
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!