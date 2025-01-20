ROCQTR

ROCQTR-Assemblée délibérante des membres 2025

1141 Rue St Jean Baptiste

Nicolet, QC J3T 1W4

6- ADM, 2 nuits en occupation simple
716 $

Participation à l'ADM du 23 au 25 mars 2025. Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le souper du 23 mars - Les trois repas du 24 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 25 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 23 mars.

7- ADM, 2 nuits en occupation double (billet individuel)
516 $

Participation à l'ADM du 23 au 25 mars 2025. Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le souper du 23 mars - Les trois repas du 24 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 25 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 23 mars.

8- ADM, 1 nuits en occupation simple
399 $

Participation à l'ADM du 24 au 25 mars 2025. Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le dîner et le souper du 24 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 25 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 24 mars.

9- ADM, 1 nuits en occupation double (billet individuel)
299 $

Participation à l'ADM du 24 au 25 mars 2025. Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le dîner et le souper du 24 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 25 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 24 mars.

10- ADM, sans hébergement
111 $

Participation pour l'ADM sans l'hébergement. Ce prix inclus les repas du lundi 24 mars 2025 (dîner et souper), l'accès aux ateliers et les pauses-café.

