ROCQTR-Assemblée délibérante des membres 2025

Participation à l'ADM du 23 au 25 mars 2025. Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le souper du 23 mars - Les trois repas du 24 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 25 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 23 mars.