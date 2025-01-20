ROCQTR-Assemblée délibérante des membres 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Participation à l'ADM du 23 au 25 mars 2025. Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le souper du 23 mars - Les trois repas du 24 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 25 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 23 mars.
Participation à l'ADM du 23 au 25 mars 2025. Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le souper du 23 mars - Les trois repas du 24 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 25 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 23 mars.
Participation à l'ADM du 24 au 25 mars 2025. Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le dîner et le souper du 24 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 25 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 24 mars.
Participation à l'ADM du 24 au 25 mars 2025. Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'hôtel Montfort. La formule inclut : - Le dîner et le souper du 24 mars - Le déjeuner et une boite à lunch pour le 25 mars Enregistrement des chambres dès 16h le 24 mars.
Participation pour l'ADM sans l'hébergement. Ce prix inclus les repas du lundi 24 mars 2025 (dîner et souper), l'accès aux ateliers et les pauses-café.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!