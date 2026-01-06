ROCQTR - Assemblée délibérante des membres 2026

Participation à l'ADM du 12 au 14 avril 2026.



Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire.



La formule inclut :

- Le souper du 12 avril 2026 ;

- Les trois repas du lundi 13 avril 2026 ;

- Le déjeuner et une boite à lunch pour le mardi 14 avril 2026.





Enregistrement des chambres dès 16h le dimanche 12 avril 2026.