ROCQTR - Assemblée délibérante des membres 2026

500 Chem. du Lac à l'Eau Claire

Saint-Alexis-des-Monts, QC J0K 1V0, Canada

1- ADM : 2 nuits en occupation SIMPLE
782 $

Participation à l'ADM du 12 au 14 avril 2026.


Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire.


La formule inclut :
- Le souper du 12 avril 2026 ;
- Les trois repas du lundi 13 avril 2026 ;
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le mardi 14 avril 2026.


Enregistrement des chambres dès 16h le dimanche 12 avril 2026.

2- ADM : 2 nuits en occupation DOUBLE (billet individuel)
544 $

Participation à l'ADM du 12 au 14 avril 2026.


Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire.


La formule inclut :
- Le souper du 12 avril 2026 ;
- Les trois repas du lundi 13 avril 2026 ;
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le mardi 14 avril 2026.


Enregistrement des chambres dès 16h le dimanche 12 avril 2026.

3- ADM : 1 nuit en occupation SIMPLE
436 $

Participation à l'ADM du 13 au 14 avril 2026.


Billet individuel pour une chambre en occupation simple à l'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire.


La formule inclut :
- Le dîner et le souper du lundi 13 avril 2026;
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le mardi 14 avril 2026.


Enregistrement des chambres dès 16h le 13 avril 2026.

4- ADM :1 nuits en occupation DOUBLE (billet individuel)
317 $

Participation à l'ADM du 13 au 14 avril 2026.


Billet individuel pour une chambre en occupation double à l'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire.


La formule inclut :
- Le dîner et le souper du lundi 13 avril 2026;
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le mardi 14 avril 2026.


Enregistrement des chambres dès 16h le 13 avril 2026.

