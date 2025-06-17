Rue-Nion 2025 🫶🏻

Billet individuel pour une chambre en occupation simple du 19 au 21 novembre 2025 au Manoir du Lac Delage.



Incluant :



- Le souper du 19 novembre :

Choix 1 : Bavette de boeuf Angus, sauce porto aux champignons.

Choix 2 : Poitrine de poulet manchon, sauce tomates rôti au four et basilic frais.

Choix 3 : Végétarien.

* Accompagnement des plats : petits légumes grillés et de pommes de terre sautées dans un beurre fumé aux fines herbes.



- Les trois repas du 20 novembre. (buffets)

- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 21 novembre 2025



Enregistrement dès 16h le 19 novembre 2025.

Frais de service inclus et taxes incluses.