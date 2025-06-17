Rue-Nion 2025 🫶🏻

40 Av. du Lac

Lac-Delage, QC G3C 5C4, Canada

1- RUE-NION Solo 2 nuits
CA$758

Billet individuel pour une chambre en occupation simple du 19 au 21 novembre 2025 au Manoir du Lac Delage.

Incluant :

- Le souper du 19 novembre :

  • Choix 1 : Bavette de boeuf Angus, sauce porto aux champignons.
  • Choix 2 : Poitrine de poulet manchon, sauce tomates rôti au four et basilic frais.
  • Choix 3 : Végétarien.

*Accompagnement des plats :  petits légumes grillés et de pommes de terre sautées dans un beurre fumé aux fines herbes.


- Les trois repas du 20 novembre. (buffets)
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 21 novembre 2025

Enregistrement dès 16h le 19 novembre 2025.
Frais de service inclus et taxes incluses.

2- RUE-NION Solo 1 nuit
CA$457

Billet individuel pour une chambre en occupation simple du 20 au 21 novembre 2025 au Manoir du Lac Delage.

Incluant :

- Le diner et le souper du 20 novembre. (buffets)
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 21 novembre 2025.

Enregistrement dès 16h le 20 novembre 2025.
Frais de service inclus et taxes incluses.

3- RUE-NION Duo 2 nuits
CA$556

Billet individuel pour une chambre en occupation double du 19 au 21 novembre 2025 au Manoir du Lac Delage.

Incluant :

- Le souper du 19 novembre 2025.

  • Choix 1 : Bavette de boeuf Angus, sauce porto aux champignons.
  • Choix 2 : Poitrine de poulet manchon, sauce tomates rôti au four et basilic frais.
  • Choix 3 : Végétarien.

*Accompagnement des plats :  petits légumes grillés et de pommes de terre sautées dans un beurre fumé aux fines herbes.


- Les trois repas du 20 novembre. (buffets)
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 21 novembre 2025.

Enregistrement dès 16h le 19 novembre 2025.
Frais de service inclus et taxes incluses.

4- RUE-NION Duo 1 nuit
CA$356

Billet individuel pour une chambre en occupation double du 20 au 21 novembre 2025 au Manoir du Lac Delage.

Incluant :

- Le diner et le souper du 20 novembre. (buffets)
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 21 novembre 2025.

Enregistrement dès 16h le 20 novembre 2025.
Frais de service inclus et taxes incluses.

5- RUE-NION Solo (repas)
CA$160

Forfait repas SANS hébergement pour le 20 novembre 2025 incluant les pauses café, 1 diner buffet et 1 souper buffet au Manoir du Lac Delage.

6- Participation à l'AGA en visioconférence
free

Billet pour participer à l'AGA en visioconférence. Un courriel avec un lien de connexion vous sera envoyé avant l'événement.

Veste(s) membre ROCQTR
CA$46

Possibilité de précommander une OU plusieurs vestes de membre avec zip que vous recevrez lors de la Rue-nion!


Prenez note qu'il sera impossible d'en acheter sur place lors de l'événement!


Visuel de la veste : RUE-NION 2025 dans la section veste membre!

