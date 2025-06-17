Rue-Nion 2025 🫶🏻

Billet individuel pour une chambre en occupation simple du 19 au 21 novembre 2025 au Manoir du Lac Delage.
Incluant :
- Le souper du 19 novembre :
*Accompagnement des plats : petits légumes grillés et de pommes de terre sautées dans un beurre fumé aux fines herbes.
- Les trois repas du 20 novembre. (buffets)
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 21 novembre 2025
Enregistrement dès 16h le 19 novembre 2025.
Frais de service inclus et taxes incluses.
Billet individuel pour une chambre en occupation simple du 20 au 21 novembre 2025 au Manoir du Lac Delage.
Incluant :
- Le diner et le souper du 20 novembre. (buffets)
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 21 novembre 2025.
Enregistrement dès 16h le 20 novembre 2025.
Frais de service inclus et taxes incluses.
Billet individuel pour une chambre en occupation double du 19 au 21 novembre 2025 au Manoir du Lac Delage.
Incluant :
- Le souper du 19 novembre 2025.
*Accompagnement des plats : petits légumes grillés et de pommes de terre sautées dans un beurre fumé aux fines herbes.
- Les trois repas du 20 novembre. (buffets)
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 21 novembre 2025.
Enregistrement dès 16h le 19 novembre 2025.
Frais de service inclus et taxes incluses.
Billet individuel pour une chambre en occupation double du 20 au 21 novembre 2025 au Manoir du Lac Delage.
Incluant :
- Le diner et le souper du 20 novembre. (buffets)
- Le déjeuner et une boite à lunch pour le 21 novembre 2025.
Enregistrement dès 16h le 20 novembre 2025.
Frais de service inclus et taxes incluses.
Forfait repas SANS hébergement pour le 20 novembre 2025 incluant les pauses café, 1 diner buffet et 1 souper buffet au Manoir du Lac Delage.
Billet pour participer à l'AGA en visioconférence. Un courriel avec un lien de connexion vous sera envoyé avant l'événement.
Possibilité de précommander une OU plusieurs vestes de membre avec zip que vous recevrez lors de la Rue-nion!
Prenez note qu'il sera impossible d'en acheter sur place lors de l'événement!
Visuel de la veste : RUE-NION 2025 dans la section veste membre!
common:zeffyTipDisclaimerTicketing