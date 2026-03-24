La Ronde 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Ce billet comprend le transport et le billet pour La Ronde
Sandwich salade de poulet (pain kaiser, poulet haché, mayonnaise, laitue), croustilles, salade de rotinis crémeuse, fruit entier, jus en boite, biscuit ou yogourt. Servi à la zone Route 67.
Sandwich végan au tofu chili doux (pain sans gluten, sauce sucrée asiatique, tofu, laitue, carottes, concombres), croustilles, salade de choux traditionnelle, fruit entier, jus en boite, biscuit ou yogourt. Servi à la zone Route 67.
Inclut un repas, une collation et une boisson, échangeable
dans les restaurants participant du parc.
Inclut un repas et une collation échangeables dans les
restaurants du parc, ainsi qu’une bouteille de remplissage
pour des boissons en fontaine illimitées toute la journée.
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