Collège Clarétain

Organisé par

Collège Clarétain

À propos de cet événement

Ventes fermées

La Ronde 2026

Billet La Ronde
40 $

Ce billet comprend le transport et le billet pour La Ronde

Boîte à lunch régulière (La Ronde)
20 $

Sandwich salade de poulet (pain kaiser, poulet haché, mayonnaise, laitue), croustilles, salade de rotinis crémeuse, fruit entier, jus en boite, biscuit ou yogourt.  Servi à la zone Route 67.

Boîte à lunch végétarienne (La Ronde)
20 $

Sandwich végan au tofu chili doux (pain sans gluten, sauce sucrée asiatique, tofu, laitue, carottes, concombres), croustilles, salade de choux traditionnelle, fruit entier, jus en boite, biscuit ou yogourt.  Servi à la zone Route 67.

Forfait resto d'un jour jeunesse (La Ronde)
25 $

Inclut un repas, une collation et une boisson, échangeable

dans les restaurants participant du parc.


FORFAIT RESTO D'UN JOUR JEUNESSE + BOUTEILLE SOUVENIR
36 $

Inclut un repas et une collation échangeables dans les

restaurants du parc, ainsi qu’une bouteille de remplissage

pour des boissons en fontaine illimitées toute la journée.


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