Rosie vente spéciale

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Cage pliable avec structure interne robuste en acier
52 x 33 x 33 cm
20 x 13 x 13 pouces
Recommandé pour les chiens dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 31 cm / 12.2 pouces.
Cage pliable avec structure interne robuste en acier
62 x 41 x 41 cm
24 x 16 x 16 pouces
Recommandé pour les chiens dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 39 cm / 15.4 pouces.
Cage pliable avec structure interne robuste en acier
82 x 59 x 59 cm
32 x 23 x 23 pouces
Recommandé pour les chiens dont la hauteur ne dépasse pas 57 cm / 22.4 pouces.
Cage pliable avec structure interne robuste en acier
92 x 64 x 64 cm
36 x 25 x 25 pouces
Recommandé pour les chiens dont la hauteur ne dépasse pas 62 cm / 24.4 pouces.
Cage pliable avec structure interne robuste en acier
105 x 72 x 81 cm
41 x 28 x 32 pouce
Recommandé pour les chiens dont la hauteur ne dépasse pas 79 cm / 31.1 pouces.
86 x 86 x 34 cm
34 x 34 x 13 pouces
Recommandé pour les chiens et chats jusqu'à 35 kg / 77 livres
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