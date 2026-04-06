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Rosie vente spéciale

Cage de transport souple - # 52 item
Cage de transport souple - # 52 item
Cage de transport souple - # 52
25 $

Cage pliable avec structure interne robuste en acier

Dimension:

52 x 33 x 33 cm
20 x 13 x 13 pouces

Recommandé pour les chiens dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 31 cm / 12.2 pouces.

Caractéristiques principales :

  • Accès facile : Trois ouvertures (avant, haut et côté) pour une accessibilité optimale.
  • Haute résistance : Tissu en maille filet à tissage serré ultra-résistant sur les portes et fenêtres.
  • Intimité modulable : Stores occultants enroulables sur les côtés et à l'arrière.
  • Sécurité en déplacement : Sangles de sécurité intégrées pour fixer la niche dans le véhicule.
  • Protection contre l'humidité : Base imperméable pour garder l'animal au sec lors d'une utilisation en extérieur.
  • Fermetures premium : Fermetures Éclair fluides de haute qualité, équipées de verrous de sécurité.
  • Design protecteur : Angles arrondis et renforcés pour protéger votre mobilier et l'habitacle de votre voiture.
  • Confort optimal : Coussin intérieur rembourré et lavable inclus.
Cage de transport souple - # 62 item
Cage de transport souple - # 62 item
Cage de transport souple - # 62
25 $

Cage pliable avec structure interne robuste en acier

Dimension:

62 x 41 x 41 cm
24 x 16 x 16 pouces

Recommandé pour les chiens dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 39 cm / 15.4 pouces.

Caractéristiques principales :

  • Accès facile : Trois ouvertures (avant, haut et côté) pour une accessibilité optimale.
  • Haute résistance : Tissu en maille filet à tissage serré ultra-résistant sur les portes et fenêtres.
  • Intimité modulable : Stores occultants enroulables sur les côtés et à l'arrière.
  • Sécurité en déplacement : Sangles de sécurité intégrées pour fixer la niche dans le véhicule.
  • Protection contre l'humidité : Base imperméable pour garder l'animal au sec lors d'une utilisation en extérieur.
  • Fermetures premium : Fermetures Éclair fluides de haute qualité, équipées de verrous de sécurité.
  • Design protecteur : Angles arrondis et renforcés pour protéger votre mobilier et l'habitacle de votre voiture.
  • Confort optimal : Coussin intérieur rembourré et lavable inclus.
Cage de transport souple - # 82 item
Cage de transport souple - # 82 item
Cage de transport souple - # 82
25 $

Cage pliable avec structure interne robuste en acier

Dimension:

82 x 59 x 59 cm
32 x 23 x 23 pouces

Recommandé pour les chiens dont la hauteur ne dépasse pas 57 cm / 22.4 pouces.

Caractéristiques principales :

  • Accès facile : Trois ouvertures (avant, haut et côté) pour une accessibilité optimale.
  • Haute résistance : Tissu en maille filet à tissage serré ultra-résistant sur les portes et fenêtres.
  • Intimité modulable : Stores occultants enroulables sur les côtés et à l'arrière.
  • Sécurité en déplacement : Sangles de sécurité intégrées pour fixer la niche dans le véhicule.
  • Protection contre l'humidité : Base imperméable pour garder l'animal au sec lors d'une utilisation en extérieur.
  • Fermetures premium : Fermetures Éclair fluides de haute qualité, équipées de verrous de sécurité.
  • Design protecteur : Angles arrondis et renforcés pour protéger votre mobilier et l'habitacle de votre voiture.
  • Confort optimal : Coussin intérieur rembourré et lavable inclus.
Cage de transport souple - # 92 item
Cage de transport souple - # 92 item
Cage de transport souple - # 92
25 $

Cage pliable avec structure interne robuste en acier

Dimension:

92 x 64 x 64 cm
36 x 25 x 25 pouces

Recommandé pour les chiens dont la hauteur ne dépasse pas 62 cm / 24.4 pouces.

Caractéristiques principales :

  • Accès facile : Trois ouvertures (avant, haut et côté) pour une accessibilité optimale.
  • Haute résistance : Tissu en maille filet à tissage serré ultra-résistant sur les portes et fenêtres.
  • Intimité modulable : Stores occultants enroulables sur les côtés et à l'arrière.
  • Sécurité en déplacement : Sangles de sécurité intégrées pour fixer la niche dans le véhicule.
  • Protection contre l'humidité : Base imperméable pour garder l'animal au sec lors d'une utilisation en extérieur.
  • Fermetures premium : Fermetures Éclair fluides de haute qualité, équipées de verrous de sécurité.
  • Design protecteur : Angles arrondis et renforcés pour protéger votre mobilier et l'habitacle de votre voiture.
  • Confort optimal : Coussin intérieur rembourré et lavable inclus.
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Cage de transport souple - # 105 item
Cage de transport souple - # 105 item
Cage de transport souple - # 105
25 $

Cage pliable avec structure interne robuste en acier

Dimension:

105 x 72 x 81 cm
41 x 28 x 32 pouce

Recommandé pour les chiens dont la hauteur ne dépasse pas 79 cm / 31.1 pouces.

Caractéristiques principales :

  • Accès facile : Trois ouvertures (avant, haut et côté) pour une accessibilité optimale.
  • Haute résistance : Tissu en maille filet à tissage serré ultra-résistant sur les portes et fenêtres.
  • Intimité modulable : Stores occultants enroulables sur les côtés et à l'arrière.
  • Sécurité en déplacement : Sangles de sécurité intégrées pour fixer la niche dans le véhicule.
  • Protection contre l'humidité : Base imperméable pour garder l'animal au sec lors d'une utilisation en extérieur.
  • Fermetures premium : Fermetures Éclair fluides de haute qualité, équipées de verrous de sécurité.
  • Design protecteur : Angles arrondis et renforcés pour protéger votre mobilier et l'habitacle de votre voiture.
  • Confort optimal : Coussin intérieur rembourré et lavable inclus.
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Lit pour chien - # 86 item
Lit pour chien - # 86
25 $

Dimension:

86 x 86 x 34 cm
34 x 34 x 13 pouces

Recommandé pour les chiens et chats jusqu'à 35 kg / 77 livres


Lit rembourré pour un confort supérieur

  • Structure robuste : Lit pliable doté d’un cadre en acier robuste avec revêtement par poudrage.
  • Isolation thermique : La structure surélevée protège le chien de la fraîcheur du sol et des courants d’air.
  • Soutien ergonomique : La plateforme rigide et rembourrée garantit un soutien optimal de la colonne vertébrale.
  • Montage amélioré : Nouveau système d’assemblage avec connecteurs rotatifs.
  • Installation rapide : Se déplie et se replie en quelques secondes, sans aucun outil.
  • Entretien facile : Revêtement en tissu amovible et lavable.
  • Accessoires : Housses de rechange disponibles séparément.
  • Polyvalent : Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.
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