Rosie vente spéciale

86 x 86 x 34 cm

34 x 34 x 13 pouces

Recommandé pour les chiens et chats jusqu'à 35 kg / 77 livres

Lit rembourré pour un confort supérieur

Structure robuste : Lit pliable doté d’un cadre en acier robuste avec revêtement par poudrage.

Isolation thermique : La structure surélevée protège le chien de la fraîcheur du sol et des courants d’air.

Soutien ergonomique : La plateforme rigide et rembourrée garantit un soutien optimal de la colonne vertébrale.

Montage amélioré : Nouveau système d’assemblage avec connecteurs rotatifs.

Installation rapide : Se déplie et se replie en quelques secondes, sans aucun outil.

Entretien facile : Revêtement en tissu amovible et lavable.

Accessoires : Housses de rechange disponibles séparément.