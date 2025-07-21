Roule ton hood 2026 propulsé par Métal Duquet

À propos de cet événement
Le 35km Dumas Canada (+/- 300m D+) est un parcours accessible aux cyclistes de tous niveaux.
Le 60km Desjardins (+/- 500m D+) est un parcours accessible aux cyclistes qui souhaitent se surpasser sur une distance jamais accomplie auparavant.
Le 100km Métal Duquet (+/- 1000m D+) est un parcours accessible aux cyclistes très expérimentés. *Vélo de montagne et vélo hybride interdit pour ce parcours*
Roulez avec style et performance grâce à notre maillot haut de gamme et exclusif, conçu en partenariat avec Magnan CC. Spécialement pensé pour les cyclistes, alliant la qualité, le confort et l’esprit de notre cyclosportive. Voir la charte des grandeurs en annexe (Unisexe)
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!