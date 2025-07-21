Roule ton hood

Organisé par

Roule ton hood

À propos de cet événement

Roule ton hood 2026 propulsé par Métal Duquet

1517 19e Rue A

Saint-Côme-Linière, QC G0M 1J0, Canada

Le 35km Dumas Canada - 16 ans et plus
40 $

Le 35km Dumas Canada (+/- 300m D+) est un parcours accessible aux cyclistes de tous niveaux.

Le 60km Desjardins - 16 ans et plus
65 $

Le 60km Desjardins (+/- 500m D+) est un parcours accessible aux cyclistes qui souhaitent se surpasser sur une distance jamais accomplie auparavant.

Le 100km Métal Duquet - 18 ans et plus
80 $

Le 100km Métal Duquet (+/- 1000m D+) est un parcours accessible aux cyclistes très expérimentés. *Vélo de montagne et vélo hybride interdit pour ce parcours*

Maillot Officiel RTH - Quantité limitée!
75 $

Roulez avec style et performance grâce à notre maillot haut de gamme et exclusif, conçu en partenariat avec Magnan CC. Spécialement pensé pour les cyclistes, alliant la qualité, le confort et l’esprit de notre cyclosportive. Voir la charte des grandeurs en annexe (Unisexe)

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