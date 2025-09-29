Rugbython 2025 - Tournoi bénéfice

945 Ch. de Chambly

Longueuil, QC J4H 4A9, Canada

Billet d'équipe - AM
CA$500

  • De 10h à 13h15
  • Pour 4 à 10 joueurs, garantissant un minimum de 3 matchs.
  • Chaque participant reçoit un chandail standard.
  • Un reçu de don de 250 $ sera remis au nom de la personne ou de l’entreprise qui paie.

✅ Une façon simple et accessible de soutenir l’évènement tout en profitant de l’expérience !

Billet d'équipe - PM
CA$500

  • De 14h à 17h15
  • Pour 4 à 10 joueurs, garantissant un minimum de 3 matchs.
  • Chaque participant reçoit un chandail standard.
  • Un reçu de don de 250 $ sera remis au nom de la personne ou de l’entreprise qui paie.

✅ Une façon simple et accessible de soutenir l’évènement tout en profitant de l’expérience !

Billet d’équipe + chandail personnalisé - AM
CA$600

  • De 10h à 13h15
  • Pour 4 à 10 joueurs, minimum de 3 matchs.
  • Chaque joueur reçoit un chandail personnalisé avec le nom de votre équipe.
  • Un reçu de don de 300 $ sera remis au nom de la personne ou de l’entreprise qui paie.

🎉 Idéal pour afficher vos couleurs et encourager l’inclusion par le sport !

Billet d’équipe + chandail personnalisé - PM
CA$600

  • De 14h à 17h15
  • Pour 4 à 10 joueurs, minimum de 3 matchs.
  • Chaque joueur reçoit un chandail personnalisé avec le nom de votre équipe.
  • Un reçu de don de 300 $ sera remis au nom de la personne ou de l’entreprise qui paie.

🎉 Idéal pour afficher vos couleurs et encourager l’inclusion par le sport !

Joueur clé - AM (Forfait Partenaire)
CA$1,000

  • De 10h à 13h15
  • 1 billet de groupe (4 à 10 joueurs, minimum de 3 matchs).
  • Chandails personnalisés avec votre logo sur la manche.
  • Visibilité :
    • Logo sur l’affiche officielle de l’évènement.
    • Mention sur nos réseaux sociaux (avant et après).
    • Remerciement au micro pendant l’évènement.

🔥 Une belle occasion de jouer ET de mettre votre entreprise en avant !

Joueur clé - PM (Forfait Partenaire)
CA$1,000

  • De 14h à 17h15
  • 1 billet de groupe (4 à 10 joueurs, minimum de 3 matchs).
  • Chandails personnalisés avec votre logo sur la manche.
  • Visibilité :
    • Logo sur l’affiche officielle de l’évènement.
    • Mention sur nos réseaux sociaux (avant et après).
    • Remerciement au micro pendant l’évènement.

🔥 Une belle occasion de jouer ET de mettre votre entreprise en avant !

Porteur de ballon - AM (Forfait Partenaire)
CA$1,500

  • De 10h à 13h15
  • 2 billets de groupe (8 à 20 joueurs au total, minimum de 3 matchs).
  • Chandails personnalisés avec votre logo sur la manche.
  • Visibilité accrue :
    • Logo sur l’affiche officielle.
    • Mentions sur les réseaux sociaux (avant et après).
    • Remerciement au micro.

🚀 Un forfait parfait pour une entreprise qui veut unir ses équipes et maximiser sa visibilité !

Porteur de ballon - PM (Forfait Partenaire)
CA$1,500

  • De 14h à 17h15
  • 2 billets de groupe (16 à 20 joueurs au total, minimum de 3 matchs).
  • Chandails personnalisés avec votre logo sur la manche.
  • Visibilité accrue :
    • Logo sur l’affiche officielle.
    • Mentions sur les réseaux sociaux (avant et après).
    • Remerciement au micro.

🚀 Un forfait parfait pour une entreprise qui veut unir ses équipes et maximiser sa visibilité !

Capitaine PM (Forfait Partenaire)
CA$2,000

  • De 14h à 17h15
  • 2 billets de groupe (16 à 20 joueurs, minimum de 3 matchs).
  • Chandails personnalisés avec votre logo sur la manche.
  • Expérience unique : votre équipe réalise la mise au jeu d’ouverture du Parasports Invitation.
  • Visibilité premium :
    • Logo sur l’affiche officielle.
    • Mentions sur les réseaux sociaux (avant et après).
    • Remerciement au micro.
    • Mention spéciale dans notre infolettre.

🌟 Le meilleur moyen de jouer, soutenir et briller comme partenaire principal de l’évènement !

