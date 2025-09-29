Rugbython 2025 - Tournoi bénéfice

De 14h à 17h15

2 billets de groupe (16 à 20 joueurs, minimum de 3 matchs).

Chandails personnalisés avec votre logo sur la manche .

Expérience unique : votre équipe réalise la mise au jeu d’ouverture du Parasports Invitation.

Visibilité premium :

Logo sur l’affiche officielle. Mentions sur les réseaux sociaux (avant et après). Remerciement au micro. Mention spéciale dans notre infolettre .



🌟 Le meilleur moyen de jouer, soutenir et briller comme partenaire principal de l’évènement !