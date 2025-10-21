Sac en bandoulière «Lac Mystère», proposé et signé par Maxim Gaudette

Sac en bandoulière unique, à l’effigie du film «Lac Mystère» (2013), proposé et signé par Maxim Gaudette, l’un des comédiens du film et fier complice du NTE. Affichez votre attachement envers le cinéma d’ici tout en soutenant notre compagnie théâtrale!



Design soigné et confortable à porter / Tissu robuste et durable / Plusieurs compartiments pratiques / Peut accueillir un ordinateur portable jusqu’à 13 pouces/ Dimensions: 20'' x 14''



(avec émission d’un reçu officiel de 125$)