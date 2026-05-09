Cérémonie de remise des diplômes Saint-Bernard 2026

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À propos de cet événement
Compte tenu de la capacité d'accueil légale des lieux nous devons limiter le nombre de billets disponibles pour la cérémonie et la réception. Les billets sont strictement réservés : aux finissants (es) à leurs parents (mère,père) aux beaux-parents dans le cas où les parents sont séparés à 1 seul-e accompagnateur-trice au choix
N.B. Un finissant dont les parents sont ensemble a droit à son billet + 3 (mère, père et accompagnateur de son choix,), alors qu’un finissant dont les parents sont séparés a droit à son billet + 5 (mère, père, belle-mère, beau-père, et son accompagnateur). Nous effectuons une vérification rigoureuse sur la plate forme de vente de billet et annulerons tous les autres billets.
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