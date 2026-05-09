Cérémonie de remise des diplômes Saint-Bernard 2026

Compte tenu de la capacité d'accueil légale des lieux nous devons limiter le nombre de billets disponibles pour la cérémonie et la réception. Les billets sont strictement réservés : aux finissants (es) à leurs parents (mère,père) aux beaux-parents dans le cas où les parents sont séparés à 1 seul-e accompagnateur-trice au choix

N.B. Un finissant dont les parents sont ensemble a droit à son billet + 3 (mère, père et accompagnateur de son choix,), alors qu’un finissant dont les parents sont séparés a droit à son billet + 5 (mère, père, belle-mère, beau-père, et son accompagnateur). Nous effectuons une vérification rigoureuse sur la plate forme de vente de billet et annulerons tous les autres billets.