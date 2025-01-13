Saint-Valentin pour emporter 2025

Plat principal : Fondue au fromage de la microbrasserie du Trécarré, croûtons de pain, huile d'olive & sel, raisins & brocoli, côtelettes de porc fumées, saucisson sec, tranches de jambon de Serrano, capicollo doux et pepperoni fumé.
Brownie fondant, ganache montée au café avec gelée d’argousier.
Apéro solo (1 personne)
60 $
Rillette de porc, fromage lanaudois, croûtons de pain, raisins, côtelette de porc fumée, tranches de jambon de Serrano et terrine de campagne.
Cueillette à la réception entre 16 h et 19 h
Gratuit
Livraison A : entre 17 h et 18 h
10 $
***Pour les résidents du Grand Joliette seulement (Joliette, NDP, SCB)*** Un membre de la grande famille de l'Académie Antoine-Manseau ira livrer votre commande directement chez vous.
Livraison B : entre 18 h et 19 h
10 $
***Pour les résidents du Grand Joliette seulement (Joliette, NDP, SCB)*** Un membre de la grande famille de l'Académie Antoine-Manseau ira livrer votre commande directement chez vous.
