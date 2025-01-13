Fondation de l'Académie Antoine-Manseau

Fondation de l'Académie Antoine-Manseau

Saint-Valentin pour emporter 2025

rue Saint-Charles-Borromée S, Joliette, QC J6E 4T1, Canada

Boîte-repas du terroir (2 personnes)
115 $
Plat principal : Fondue au fromage de la microbrasserie du Trécarré, croûtons de pain, huile d'olive & sel, raisins & brocoli, côtelettes de porc fumées, saucisson sec, tranches de jambon de Serrano, capicollo doux et pepperoni fumé. Brownie fondant, ganache montée au café avec gelée d’argousier.
Apéro solo (1 personne)
60 $
Rillette de porc, fromage lanaudois, croûtons de pain, raisins, côtelette de porc fumée, tranches de jambon de Serrano et terrine de campagne. Brownie fondant, ganache montée au café avec gelée d’argousier.
Cueillette à la réception entre 16 h et 19 h
Gratuit
Livraison A : entre 17 h et 18 h
10 $
***Pour les résidents du Grand Joliette seulement (Joliette, NDP, SCB)*** Un membre de la grande famille de l'Académie Antoine-Manseau ira livrer votre commande directement chez vous.
Livraison B : entre 18 h et 19 h
10 $
***Pour les résidents du Grand Joliette seulement (Joliette, NDP, SCB)*** Un membre de la grande famille de l'Académie Antoine-Manseau ira livrer votre commande directement chez vous.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!