Maison Trinitaires

Organisé par

Maison Trinitaires

À propos de cet événement

Saisi par le Christ - retraite en silence

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - Tarif juste item
Occupation simple - Tarif juste
717,05 $

Salle de bain privée

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.

*Image à titre indicatif seulement

Occupation simple - Tarif soutien item
Occupation simple - Tarif soutien
860,46 $

Salle de bain privée.
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
*Image à titre indicatif seulement

Occupation simple - Tarif solidaire item
Occupation simple - Tarif solidaire
561,52 $

Salle de bain mitoyenne.<br />
<i>Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.<br />
<i>*Image à titre indicatif seulement</i>

Occupation double - Tarif juste item
Occupation double - Tarif juste
582,50 $

Salle de bain mitoyenne.<br />
<i>Tarif correspondant au coût réel de l’activité.<br />
<i>*Image à titre indicatif seulement</i>

Occupation double - Tarif soutien item
Occupation double - Tarif soutien
699 $

Salle de bain mitoyenne.<br />Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.<br />
<i>*Image à titre indicatif seulement</i>

Occupation double - Tarif solidaire item
Occupation double - Tarif solidaire
466 $

Salle de bain mitoyenne.<br />
<i>Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.<br />
<i>*Image à titre indicatif seulement</i>

Assurance annulation item
Assurance annulation
35,85 $

Ayez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.

Souper de l'arrivée item
Souper de l'arrivée
20 $

Souper inclus la journée de votre arrivée.

Ajouter un don pour Maison Trinitaires

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!