Saison 2025-26 / 3e paiement

U8/U10 - 1 jour
210 $

Paiement 3 de 3
pour la saison 2025-2026


Paiement remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.

U8 - Régulier
449,50 $

Paiement 3 de 3
pour la saison 2025-2026


Paiement remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.

U10 - Régulier
449,50 $

Paiement 3 de 3
pour la saison 2025-2026


Paiement remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.

U12
449,50 $

Paiement 3 de 3
pour la saison 2025-2026


Paiement remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.

U14
449,50 $

Paiement 3 de 3
pour la saison 2025-2026


Paiement remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.

U16
449,50 $

Paiement 3 de 3
pour la saison 2025-2026


Paiement remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.

U18 / U21
285 $

Paiement 3 de 3
pour la saison 2025-2026


Paiement remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!