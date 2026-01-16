Association Ligues de Volleyball de Chambly

Association Ligues de Volleyball de Chambly

Saison 2025/2026 (Mardi / Vendredi) 1/2

École Secondaire de Chambly (535 Bd Brassard

Chambly, QC J3L 6H3)

Ligue du Mardi (Les Amis du Vieux Fort)
90,48 $

10 restants

(Taxes incluses) Inscription pour la saison 2025/2026 du 9 septembre au 21 avril 2026 de 19h30 à 22h00. Cela inclus un 10$ non taxables pour le coût supplémentaire de ligue (Party, prix, etc.).

Ligue du Vendredi (Ligue du Haut-Richelieu)
90,48 $

10 restants

(Taxes incluses) Inscription pour la saison 2025/2026 du 12 septembre au 24 avril 2026 de 20h00 à 22h30. Cela inclus un 20$ non taxables pour le coût supplémentaire de ligue (Party, prix, etc.).

