La Mino Présente...Live de Montréal !

Organisé par
À propos de cet événement
Comme toute bonne chose a une faim que l'on doit rassasier, il est temps pour La Mino de mettre la table une dernière fois pour clore cette troisième saison.
Pour cette soirée nous vous réservons une formule cabaret ou "Who's Line Is It Anyways?" inspirée du programme télévisé portant le même nom. Venez en grand nombre!
La Minorité Risible:
Mara Eliazard
Frantzy "Le Baron" Samedi
Nerly Michel
Brian Louis-Jeune
Kenny Thomas
Anaël Sah
Jaëlle Louis
Mac-Andy Bastien
Lourdenie Jean
Nico-Max Eugène
Rachidy Tavares
Invité spécial: Guillaume Rivard à la musique!
C'est le moment ou jamais si vous n'êtes pas venu.e de la saison de rire une dernière fois avant l'été!
Non-Remboursable
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