La Mino Présente...Live de Montréal !

Comme toute bonne chose a une faim que l'on doit rassasier, il est temps pour La Mino de mettre la table une dernière fois pour clore cette troisième saison.



Pour cette soirée nous vous réservons une formule cabaret ou "Who's Line Is It Anyways?" inspirée du programme télévisé portant le même nom. Venez en grand nombre!

La Minorité Risible:

Mara Eliazard

Frantzy "Le Baron" Samedi

Nerly Michel

Brian Louis-Jeune

Kenny Thomas

Anaël Sah

Jaëlle Louis

Mac-Andy Bastien

Lourdenie Jean

Nico-Max Eugène

Rachidy Tavares

Invité spécial: Guillaume Rivard à la musique!





C'est le moment ou jamais si vous n'êtes pas venu.e de la saison de rire une dernière fois avant l'été!

Non-Remboursable