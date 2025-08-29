Saison d'entraînements 2025-2026

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
Pour les jeunes de 8 à 11 ans
Année de naissance : 2014 à 2017 inclusivement
License SFQ incluse
*Entrer les informations de l'enfant lors de l'enregistrement
Pas d'expiration
Pour les jeunes de 12 à 14 ans
Année de naissance 2012-2013
License SFQ incluse
*Entrer les informations de l'enfant lors de l'enregistrement
Pas d'expiration
Pour les jeunes de 15 à 17 ans.
Année de naissance 2008 à 2011 inclusivement
License SFQ incluse
*Entrer les informations de l'enfant lors de l'enregistrement
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!