À propos des adhésions

Saison d'entraînements 2025-2026

M10-M12
420 $

Pas d'expiration

Pour les jeunes de 8 à 11 ans

Année de naissance : 2014 à 2017 inclusivement

License SFQ incluse

*Entrer les informations de l'enfant lors de l'enregistrement

M14
440 $

Pas d'expiration

Pour les jeunes de 12 à 14 ans

Année de naissance 2012-2013

License SFQ incluse

*Entrer les informations de l'enfant lors de l'enregistrement

M16-18
470 $

Pas d'expiration

Pour les jeunes de 15 à 17 ans.

Année de naissance 2008 à 2011 inclusivement

License SFQ incluse

*Entrer les informations de l'enfant lors de l'enregistrement

