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Magasin partenaire Salem & Sabrina

Petit (11-13") - Collier Promesse Rose item
Petit (11-13") - Collier Promesse Rose
32 $

Produits faits main, fabriqués avec du biothane et du paracorde. Fabriqué avec amour par la propriétaire, Alycia.

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Medium (14-16") - Collier Promesse Rose
34 $

Produits faits main, fabriqués avec du biothane et du paracorde. Fabriqué avec amour par la propriétaire, Alycia.

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Large (17-19") - Collier Promesse Rose
36 $

Produits faits main, fabriqués avec du biothane et du paracorde. Fabriqué avec amour par la propriétaire, Alycia.

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XLarge (20-22") - Collier Promesse Rose
40 $

Produits faits main, fabriqués avec du biothane et du paracorde. Fabriqué avec amour par la propriétaire, Alycia.

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XXLarge (23-25") - Collier Promesse Rose
42 $

Produits faits main, fabriqués avec du biothane et du paracorde. Fabriqué avec amour par la propriétaire, Alycia.

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Petit (11-13”) - Collier Bora rosaïka item
Petit (11-13”) - Collier Bora rosaïka
32 $
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Moyen (14-16”) - Collier Bora rosaïka
34 $
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Grand (17-19”) - Collier Bora rosaïka
36 $
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Très grand (20-22”) - Collier Bora rosaïka
40 $
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Très très grand (23-25”) - Collier Bora rosaïka
42 $
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Petit (11-13”) - Collier Sakura item
Petit (11-13”) - Collier Sakura
33 $
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Moyen (14-16”) - Collier Sakura
36 $
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Grand (17-19”) - Collier Sakura
38 $
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Très grand (20-22”) - Collier Sakura
41 $
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Très très grand (23-25”) - Collier Sakura
45 $
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Petit (11-13”) - Collier Corail Épatant item
Petit (11-13”) - Collier Corail Épatant
30 $
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Moyen (14-16”) - Collier Épatant
32 $
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Grand (17-19”) - Collier Épatant
34 $
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Très grand (20-22”) - Collier Épatant
36 $
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Très très grand (23-25”) - Collier Épatant
38 $
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Petit (11-13”) - Collier Bora Bora item
Petit (11-13”) - Collier Bora Bora
32 $
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Moyen (14-16”) - Collier Bora Bora
34 $
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Grand (17-19”) - Collier Bora Bora
36 $
0
Très Grand (20-22”) - Collier Bora Bora
40 $
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Très Très Grand (23-25”) - Collier Bora Bora
42 $
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Petit (11-13”) - Automne épatant Collier item
Petit (11-13”) - Automne épatant Collier
30 $
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Moyen (14-16”) - Automne épatant Collier
32 $
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Grand (17-19”) - Automne épatant Collier
34 $
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Très grand (20-22”) - Automne épatant Collier
36 $
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Très très grand (23-25”) - Automne épatant Collier
38 $
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Laisse Cruella item
Laisse Cruella
40 $
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Laisse Café Latte item
Laisse Café Latte
40 $
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Laisse Vague Bleue item
Laisse Vague Bleue
35 $
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Laisse Améthyste item
Laisse Améthyste
35 $
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