Union des Préfets

Organisé par

Union des Préfets

À propos de cet événement

Salon de l'Immigration et de l'Intégration de Montréal

1001 Pl. Jean-Paul-Riopelle

Montréal, QC H2Z 1H5, Canada

Forfait 1
1 500 $

Présence physique pour 2 personnes dans l'espace recrutement express du salon avec accompagnement du Grand-Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Forfait 2
25 $

Présence de mon entreprises et mes offres d'emploi dans le cahier d'emploi du Grand-Saguenay-Lac-Saint-Jean avec accompagnement décrit dans l'offre de service.


Le prix est par offre d'emploi. Par exemple, acheter 5 billets si vous avez 5 offres d'emploi.


Vous serez contactés pour convenir des modalités de participation.

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