Salon de l'Immigration et de l'Intégration de Montréal

Organisé par
À propos de cet événement
Présence physique pour 2 personnes dans l'espace recrutement express du salon avec accompagnement du Grand-Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Présence de mon entreprises et mes offres d'emploi dans le cahier d'emploi du Grand-Saguenay-Lac-Saint-Jean avec accompagnement décrit dans l'offre de service.
Le prix est par offre d'emploi. Par exemple, acheter 5 billets si vous avez 5 offres d'emploi.
Vous serez contactés pour convenir des modalités de participation.
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