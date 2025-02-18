Salon de Thé Limoilou

Lors de votre arrivée retrouvez votre groupe à l'entrée pour que nous puissions vous assignez une table ensemble! Nous vous conseillons d'acheter les billets pour des réservations de groupe tous ensemble!

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