Organisé par

Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp

À propos de cet événement

Salon des aînés des Basses-Laurentides, inscription kiosques

120 Bd du Séminaire

Sainte-Thérèse, QC J7E 1Z2, Canada

Entreprise privée
250 $

Ayez un kiosque visible dès l'entrée des visiteurs. Pour ajouter des repas, veuillez prendre le nombre désiré par le billet suivant.

Organisme communautaire
25 $

Réservation du kiosque seulement. Pour ajouter des repas, veuillez prendre le nombre désiré par l'un des billets suivants.

Wrap poulet, salade, crudités, fromage, jus et dessert
20 $

Si vous avez des particularités alimentaires, nous vous invitons à apporter votre lunch.

Wrap végé, salade, crudités, fromage, jus et dessert
20 $

Si vous avez des particularités alimentaires, nous vous invitons à apporter votre lunch.

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