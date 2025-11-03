Salon des aînés des Basses-Laurentides, inscription kiosques

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À propos de cet événement
Ayez un kiosque visible dès l'entrée des visiteurs. Pour ajouter des repas, veuillez prendre le nombre désiré par le billet suivant.
Réservation du kiosque seulement. Pour ajouter des repas, veuillez prendre le nombre désiré par l'un des billets suivants.
Si vous avez des particularités alimentaires, nous vous invitons à apporter votre lunch.
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