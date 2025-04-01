Salon des vins 2025

Plusieurs agences vous guideront dans la découverte de leurs propres produits.
Des bouchées raffinées vous seront également offertes!
Commandite «Rassembleur»
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
En tant que commanditaire «Rassembleur», vous offrez un produit pour l'encan, bénéficiez de 10 billets d'admission, ainsi qu'une affiche avec votre logo sur l’affiche des commanditaires affichée au débarcadère pendant 1 mois (minimum).
Commandite prestige
2 000 $
En tant que commanditaire prestige, vous bénéficierez de 2 billets d'admission, de l'exclusivité dans votre domaine parmi les partenaires prestige ainsi d’une mise en avant sur nos supports promotionnels et d’une reconnaissance spéciale auprès de notre public. Les visibilités incluses sont les suivantes : Votre logo dans le visuel de l'événement, présence dans l’ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible), bannière de votre entreprise présentée à l’événement (fourni par le commanditaire), logo et nom de l’entreprise mentionnés dans la lettre de remerciements envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement, logo sur le site Web (section Fondation) pour une durée d’un an (1er mai 2025 – 1er mai 2026), affiche personnalisée (individuelle) affichée au débarcadère de l’Externat (endroit où vous rejoindrez d’un seul coup plus de 1 000 parents) pendant 1 mois (minimum);
mention dans le feuillet de la soirée;
logo sur l’affiche des commanditaires affichée au débarcadère pendant 1 mois (minimum).
Commandite "Le plan Gourmand"
1 000 $
La commandite plan gourmand vous offre l’opportunité de couvrir les frais des bouchées en échange d’une visibilité privilégiée lors de notre événement. Les visibilités incluses sont les suivantes :
Logo dans le visuel de l’événement;
Présence dans l’ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible);
Bannière de votre entreprise présentée à l’événement (fourni par le commanditaire);
Logo et nom de l’entreprise mentionnés dans la lettre de remerciements envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement;
Logo sur le site Web (section Fondation) pour une durée d’un an (1er mai 2025 – 1er mai 2026) et les différents médias sociaux de l’Externat Saint-Cœur de Marie, affiche personnalisée (individuelle) affichée au débarcadère de l’Externat (endroit où vous rejoindrez d’un seul coup plus de 1 000 parents) pendant 1 mois (minimum);
mention dans le feuillet de la soirée;
mogo sur l’affiche des commanditaires affichée au débarcadère pendant 1 mois (minimum);
Commandite "Sommelier" ou "L'expérience"
Gratuit
Notre plan "Sommelier" ou "L'expérience" vous permet d’offrir diverses bouteilles de vin ou de spiritueux ayant une valeur significative ou d’offrir différents certificats-cadeaux pour des expériences uniques dans des hôtels, des restaurants ou dans des endroits de détente, apportant ainsi une valeur ajoutée unique à notre encan. En retour, le nom de votre entreprise sera mentionné dans le feuillet de la soirée ainsi que dans la lettre de remerciements envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement. Vous recevrez également un reçu de don totalisant la valeur de ce que vous offrez.
