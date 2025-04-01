Salon des vins 2025

En tant que commanditaire prestige, vous bénéficierez de 2 billets d'admission, de l'exclusivité dans votre domaine parmi les partenaires prestige ainsi d’une mise en avant sur nos supports promotionnels et d’une reconnaissance spéciale auprès de notre public. Les visibilités incluses sont les suivantes : Votre logo dans le visuel de l'événement, présence dans l’ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible), bannière de votre entreprise présentée à l’événement (fourni par le commanditaire), logo et nom de l’entreprise mentionnés dans la lettre de remerciements envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement, logo sur le site Web (section Fondation) pour une durée d’un an (1er mai 2025 – 1er mai 2026), affiche personnalisée (individuelle) affichée au débarcadère de l’Externat (endroit où vous rejoindrez d’un seul coup plus de 1 000 parents) pendant 1 mois (minimum); mention dans le feuillet de la soirée; logo sur l’affiche des commanditaires affichée au débarcadère pendant 1 mois (minimum).

En tant que commanditaire prestige, vous bénéficierez de 2 billets d'admission, de l'exclusivité dans votre domaine parmi les partenaires prestige ainsi d’une mise en avant sur nos supports promotionnels et d’une reconnaissance spéciale auprès de notre public. Les visibilités incluses sont les suivantes : Votre logo dans le visuel de l'événement, présence dans l’ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible), bannière de votre entreprise présentée à l’événement (fourni par le commanditaire), logo et nom de l’entreprise mentionnés dans la lettre de remerciements envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement, logo sur le site Web (section Fondation) pour une durée d’un an (1er mai 2025 – 1er mai 2026), affiche personnalisée (individuelle) affichée au débarcadère de l’Externat (endroit où vous rejoindrez d’un seul coup plus de 1 000 parents) pendant 1 mois (minimum); mention dans le feuillet de la soirée; logo sur l’affiche des commanditaires affichée au débarcadère pendant 1 mois (minimum).

Plus de détails...