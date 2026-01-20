Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges

21ᵉ Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges (billets)

21700 Route Transcanadienne

Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P7, Canada

BILLET GRAND PUBLIC – 13 MAI 2026
40$
17 h 30 à 20 h 30


4 coupons de dégustation vin
6 coupons de dégustation alimentation, remis avec ce billet
Coupons supplémentaires au coût de 1 $ vendus sur place

(achat de coupons de dégustation requis)


BILLET VIP – 13 MAI 2026
175,00 $
13 h 00 à 15 h 30


1 Laissez-passer pour le salon
Dégustation de vins illimitée
Rencontre avec les exposants
Bouchées gastronomiques

Reçu de charité de 125 $ disponible sur demande à l’achat d’un billet VIP (valeur 175 $)

BILLET VIP + EXPÉRIENCE SOMMELIER – 13 MAI 2026
275,00 $
15 h 45 à 16 h 45

1 Laissez-passer pour le salon
Dégustation de vins illimitée
Rencontre avec les exposants
Bouchées gastronomiques

+ Expérience Sommelier : Poursuivez avec une expérience sommelier en formule de dégustation exclusive de 15 h 45 à 16 h 45

Reçu de charité de 175 $ disponible sur demande à l’achat d’un billet VIP (valeur 275 $)

