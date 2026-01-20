21ᵉ Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges (billets)

Organisé par
À propos de cet événement
BILLET GRAND PUBLIC – 13 MAI 2026
40$
17 h 30 à 20 h 30
4 coupons de dégustation vin
6 coupons de dégustation alimentation, remis avec ce billet
Coupons supplémentaires au coût de 1 $ vendus sur place
(achat de coupons de dégustation requis)
BILLET VIP – 13 MAI 2026
175,00 $
13 h 00 à 15 h 30
1 Laissez-passer pour le salon
Dégustation de vins illimitée
Rencontre avec les exposants
Bouchées gastronomiques
Reçu de charité de 125 $ disponible sur demande à l’achat d’un billet VIP (valeur 175 $)
BILLET VIP + EXPÉRIENCE SOMMELIER – 13 MAI 2026
275,00 $
15 h 45 à 16 h 45
1 Laissez-passer pour le salon
Dégustation de vins illimitée
Rencontre avec les exposants
Bouchées gastronomiques
+ Expérience Sommelier : Poursuivez avec une expérience sommelier en formule de dégustation exclusive de 15 h 45 à 16 h 45
Reçu de charité de 175 $ disponible sur demande à l’achat d’un billet VIP (valeur 275 $)
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!