Nouveau lieu : Place Centre-Ville Jonquière

Échangeable contre 1 bracelet-passeport à l'entrée.
Valide pendant les 4 jours du Salon du livre du SLSJ du 25 au 28 septembre 2025.
Valide une journée entre le 25 septembre et le 28 septembre 2025.
Pour nous aider à prévoir l'achalandage au Salon, merci d'ajouter un billet pour chaque enfant de moins de 5 ans qui vous accompagne.
Valide uniquement pour les visiteur·e·s de 60 ans et plus pour le vendredi 26 septembre en après-midi.
Important vous devez faire valider votre billet sur place entre 12h et 15h le vendredi 26 septembre.
Si vous possédez la CAL et souhaitez être accompagné.e gratuitement lors de votre visite au Salon, SVP ajoutez ce billet à votre commande.
La CAL vous sera demandée lorsque votre billet sera scanné.
