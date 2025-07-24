Nouveau lieu : Place Centre-Ville Jonquière

3880 Bd Harvey

Saguenay, QC G7X 8R6, Canada

Passeport 4 jours
15 $

Échangeable contre 1 bracelet-passeport à l'entrée.

Valide pendant les 4 jours du Salon du livre du SLSJ du 25 au 28 septembre 2025.

Adulte – 18 ans et plus
8 $

Valide une journée entre le 25 septembre et le 28 septembre 2025.

Jeune – 6 à 17 ans
3 $

Valide une journée entre le 25 septembre et le 28 septembre 2025.

Enfant – 0 à 5 ans (GRATUIT)
Gratuit

Pour nous aider à prévoir l'achalandage au Salon, merci d'ajouter un billet pour chaque enfant de moins de 5 ans qui vous accompagne.

Valide une journée entre le 25 septembre et le 28 septembre 2025.

Sagesse et littérature
6 $

Valide uniquement pour les visiteur·e·s de 60 ans et plus pour le vendredi 26 septembre en après-midi.
Important vous devez faire valider votre billet sur place entre 12h et 15h le vendredi 26 septembre.

Accompagnateur – Carte accompagnement loisir (CAL)
Gratuit

Si vous possédez la CAL et souhaitez être accompagné.e gratuitement lors de votre visite au Salon, SVP ajoutez ce billet à votre commande.

La CAL vous sera demandée lorsque votre billet sera scanné.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!