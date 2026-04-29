Salon Fierté Trans | Paiement des frais d’inscription des exposant·e·s

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À propos de cet événement
Vous représentez une organisation, un OBNL ou une entreprise? Cette contribution permet de soutenir concrètement le Salon Fierté Trans et de faire vivre un espace inclusif, accessible et vibrant pour toute la communauté.
Vous êtes une personne artiste, artisan·e ou travailleur·euse autonome? Cette contribution vous permet de présenter votre travail et de faire rayonner votre créativité dans un espace chaleureux et engagé.
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