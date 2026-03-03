Santropol Roulant 2026 AGM/AGA

Sélectionnez le nombre d’inscriptions pour la participation sur-place. Chaque participant doit remplir le formulaire RSVP afin d'enregistrer sa présence, de s'inscrire pour voter ou de demander un aménagement pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accessibilité.

Sélectionnez le nombre d’inscriptions pour la participation sur-place. Chaque participant doit remplir le formulaire RSVP afin d'enregistrer sa présence, de s'inscrire pour voter ou de demander un aménagement pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accessibilité.

Plus de détails...