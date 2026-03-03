Santropol Roulant 2026 AGM/AGA

Sélectionnez le nombre d’inscriptions pour la participation sur-place. Chaque participant doit remplir le formulaire RSVP afin d'enregistrer sa présence, de s'inscrire pour voter ou de demander un aménagement pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accessibilité.
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Inscription sur-place BUDDY
Gratuit
Disponible jusqu'au 23 mars
Sélectionnez si vous souhaitez conduire ou accompagner les membres de la communauté qui ont des besoins d'accessibilité. Un membre du personnel vous contactera si le besoin s'en fait sentir!
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