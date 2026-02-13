Société Alzheimer Outaouais

Société Alzheimer Outaouais

Boutique - Marche pour l'Alzheimer 2026 (Outaouais)

Chandail
20 $

Chandail à l'effigie de la Marche IG pour l'Alzheimer 2026

Lunettes soleil item
Lunettes soleil
5 $

Lunettes soleil à l'effigie de la marche IG Alzheimer 2026

Boite-repas (option viande)
15 $

Comprend : sandwich ciabatta au poulet et légumes grillé (mayonnaise au pesto de basilic), salade de couscous méditerranéenne, crudités, yogourt aux fruits, pomme Granny Smith, bouteille d'eau.

Boite-repas (option végé)
15 $

Comprend : Wrap végétarien au tofu grillé (aïoli aux poivrons grillé), salade de choux rouge mariné, salade de quinoa pomme et fromage gouda, crudités, yogourt aux fruits, poire Bartlett, bouteille d'eau.

