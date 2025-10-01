Saskatoon Goldfins Swim Club's Silent Auction

Le succès de votre nageur, exposé!

Généreusement fabriqué à la main et offert par la famille Busa, ce porte-médailles en bois unique est le moyen parfait de mettre en valeur les réalisations de votre nageur. 100% des recettes de cet article de vente aux enchères reviennent directement en soutien au Goldfin Swim Club.





Un grand merci à la famille Busa, Ryan, Alli & Carsyn, pour leur contribution à notre club et à nos nageurs! Suivez noragretscustomwoodworking sur Instagram pour voir plus de créations!



