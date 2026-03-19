Vaudreuil Islamic Centre

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Vaudreuil Islamic Centre

À propos des adhésions

Cercle du Qur'an du samedi

Adhésion annuelle
900 $

Renouvellement annuel le: 18 avril à UTC−4

S'engager annuellement nous permet de maintenir un programme stable et de haute qualité, garantissant une disponibilité constante des enseignants, une planification structurée et un environnement d'apprentissage centré pour tous les étudiants. Cela reflète également le niveau de sérieux et de discipline que Hifdh nécessite.


LIRE ATTENTIVEMENT: En sélectionnant l'adhésion annuelle, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit:

  • Les frais annuels garantissent la place de l'élève dans le programme pour l'année entière.
  • Les paiements ne sont pas remboursables une fois traités, y compris en cas de rétractation, d'absence ou de renvoi.
  • Le programme requiert une présence assidue et une participation active tout au long de l'année.
  • L'administration se réserve le droit de retirer tout élève ne respectant pas les normes de discipline, de comportement ou d'engagement du programme, sans remboursement.
  • Aucun remboursement partiel, crédit ou transfert ne sera émis pour le temps non utilisé.
Adhésion mensuelle
75 $

Renouvellement mensuel

LIRE ATTENTIVEMENT: En sélectionnant l'adhésion mensuelle, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit:

  • Les paiements mensuels doivent être effectués à temps pour maintenir l'inscription.
  • Les paiements ne sont pas remboursables en aucune circonstance.
  • Le temps manqué ne donne pas lieu à des crédits, prolongations ou ajustements.
  • Le manque de régularité ou les absences répétées peuvent entraîner l'exclusion du programme sans remboursement.
  • L'administration se réserve le droit d'exclure tout élève ne respectant pas les directives de la mosquée.


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