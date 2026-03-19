Cercle du Qur'an du samedi

S'engager annuellement nous permet de maintenir un programme stable et de haute qualité, garantissant une disponibilité constante des enseignants, une planification structurée et un environnement d'apprentissage centré pour tous les étudiants. Cela reflète également le niveau de sérieux et de discipline que Hifdh nécessite.
LIRE ATTENTIVEMENT: En sélectionnant l'adhésion annuelle, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit:
- Les frais annuels garantissent la place de l'élève dans le programme pour l'année entière.
- Les paiements ne sont pas remboursables une fois traités, y compris en cas de rétractation, d'absence ou de renvoi.
- Le programme requiert une présence assidue et une participation active tout au long de l'année.
- L'administration se réserve le droit de retirer tout élève ne respectant pas les normes de discipline, de comportement ou d'engagement du programme, sans remboursement.
- Aucun remboursement partiel, crédit ou transfert ne sera émis pour le temps non utilisé.
S'engager annuellement nous permet de maintenir un programme stable et de haute qualité, garantissant une disponibilité constante des enseignants, une planification structurée et un environnement d'apprentissage centré pour tous les étudiants. Cela reflète également le niveau de sérieux et de discipline que Hifdh nécessite.
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- Les frais annuels garantissent la place de l'élève dans le programme pour l'année entière.
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- Le programme requiert une présence assidue et une participation active tout au long de l'année.
- L'administration se réserve le droit de retirer tout élève ne respectant pas les normes de discipline, de comportement ou d'engagement du programme, sans remboursement.
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