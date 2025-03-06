Sault Association des Malayalee adhésion

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À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 31 décembre à UTC−5
Pour les personnes seules âgées de 18 ans ou plus qui souhaitent rejoindre l'Association malayalee de Sault. Cette adhésion donne accès aux événements communautaires, aux programmes culturels, aux opportunités de réseautage et aux avantages exclusifs réservés aux membres. Renouvelable chaque année.
Renouvellement annuel le: 31 décembre à UTC−5
Une adhésion à prix réduit pour les étudiants âgés de 18 ans ou plus qui sont actuellement inscrits dans un collège ou une université. Cette catégorie offre un accès aux services de soutien aux étudiants, à l'orientation professionnelle, aux programmes culturels et aux opportunités de réseautage avec la communauté malayalee. Une carte d'étudiant valide et une preuve d'études en cours peuvent être requis. Renouvelable chaque année, jusqu'à expiration du statut étudiant.
Renouvellement annuel le: 31 décembre à UTC−5
Le membre principal doit avoir 18 ans ou plus. Cela inclut les conjoints et 2 enfants. Les membres de la famille peuvent participer à toutes les activités de l'association, assurant une expérience culturelle et sociale partagée au sein de la communauté. Renouvelable chaque année.
Pas d'expiration
L'adhésion à vie est ouverte aux personnes âgées de 18 ans ou plus. Elle offre une connexion à vie, unique en son genre, à l'Association malayalee de Sault (SMA). Les membres peuvent participer pleinement à tous les événements, programmes et initiatives de l'association, avec des droits de vote et un accès au soutien communautaire. Cette adhésion garantit une participation continue aux activités culturelles et sociales de la SMA sans nécessité de renouvellement annuel.
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