Sault Association des Malayalee adhésion

L'adhésion à vie est ouverte aux personnes âgées de 18 ans ou plus. Elle offre une connexion à vie, unique en son genre, à l'Association malayalee de Sault (SMA). Les membres peuvent participer pleinement à tous les événements, programmes et initiatives de l'association, avec des droits de vote et un accès au soutien communautaire. Cette adhésion garantit une participation continue aux activités culturelles et sociales de la SMA sans nécessité de renouvellement annuel.