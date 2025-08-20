S.Au.S. Activités

Notre Club de cuisine est un cours semi-privé conçu pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important. (16 ans et plus)
Notre Club de cuisine est un cours semi-privé conçu pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important. (16 ans et plus)
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Cours de danse (Groupe A)
100 $
Groupe A (4-11 ans) Notre programme de danse adaptée est une classe semi-privée pour les enfants et les adolescents autistes qui ont besoin d'un soutien modéré à important.
Groupe A (4-11 ans) Notre programme de danse adaptée est une classe semi-privée pour les enfants et les adolescents autistes qui ont besoin d'un soutien modéré à important.
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Cours de danse (Groupe B)
140 $
Groupe B (12 ans et plus) Notre cours de danse adaptée est un cours semi-privé pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important.
Groupe B (12 ans et plus) Notre cours de danse adaptée est un cours semi-privé pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important.
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Thérapie musicale (Groupe A)
250 $
Groupe A (4 à 11 ans) Notre programme de thérapie musicale est un cours semi-privé pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important.
Groupe A (4 à 11 ans) Notre programme de thérapie musicale est un cours semi-privé pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important.
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Thérapie musicale (Groupe B)
250 $
Groupe B (4 à 11 ans) Notre programme de thérapie musicale est un cours semi-privé pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important.
Groupe B (4 à 11 ans) Notre programme de thérapie musicale est un cours semi-privé pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important.
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Thérapie musicale (Groupe C)
250 $
Groupe C (12 à 21 ans) Notre programme de thérapie musicale est un cours semi-privé pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important.
Groupe C (12 à 21 ans) Notre programme de thérapie musicale est un cours semi-privé pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important.
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Fitness Soccer (Groupe A)
100 $
Groupe A (4 à 11 ans). Notre programme de Fitness soccer aide les enfants autistes à développer leurs habiletés physiques, leur confiance et leur esprit d’équipe dans un environnement structuré et bienveillant.
Groupe A (4 à 11 ans). Notre programme de Fitness soccer aide les enfants autistes à développer leurs habiletés physiques, leur confiance et leur esprit d’équipe dans un environnement structuré et bienveillant.
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Fitness Soccer (Groupe B)
140 $
Groupe B (12 ans et plus). Notre programme de Fitness soccer aide les enfants autistes à développer leurs habiletés physiques, leur confiance et leur esprit d’équipe dans un environnement structuré et bienveillant.
Groupe B (12 ans et plus). Notre programme de Fitness soccer aide les enfants autistes à développer leurs habiletés physiques, leur confiance et leur esprit d’équipe dans un environnement structuré et bienveillant.
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Club ados
125 $
Groupe social pour adolescents autistes (13 à 21 ans) qui nécessitent un soutien modéré à important.
Groupe social pour adolescents autistes (13 à 21 ans) qui nécessitent un soutien modéré à important.
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