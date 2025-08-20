S.Au.S. Activités

Groupe A (4 à 11 ans) Notre programme de thérapie musicale est un cours semi-privé pour les enfants et les adolescents autistes qui nécessitent un soutien modéré à important.

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