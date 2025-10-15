SAUTEZ POUR LA CAUSE : 3e édition

Votre billet individuel vous donne droit à un saut en parachute au coût de 350 $. 75 $ sera remis directement à l'organisme et votre reçu d'impôt sera envoyé automatiquement.
Les heures de saut vous seront communiquées ultérieurement.
Votre billet individuel vous donne droit à un saut en parachute au coût de 325 $. 46 $ sera remis directement à l'organisme et votre reçu d'impôt sera envoyé automatiquement.
Les heures de saut vous seront communiquées ultérieurement.
Je veux encourager la cause en achetant un saut pour une autre personne (tirage ou personne dans le besoin)
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing