SAUTEZ POUR LA CAUSE : 3e édition

200 Chem. Lebeau

Farnham, QC J2N 2P9, Canada

Saut en parachute
CA$350

Votre billet individuel vous donne droit à un saut en parachute au coût de 350 $. 75 $ sera remis directement à l'organisme et votre reçu d'impôt sera envoyé automatiquement.

Les heures de saut vous seront communiquées ultérieurement.

Saut en parachute - Groupe
CA$325

Votre billet individuel vous donne droit à un saut en parachute au coût de 325 $. 46 $ sera remis directement à l'organisme et votre reçu d'impôt sera envoyé automatiquement.

Les heures de saut vous seront communiquées ultérieurement.

Je désire acheter un saut pour la cause!
CA$350

Je veux encourager la cause en achetant un saut pour une autre personne (tirage ou personne dans le besoin)

