Saveurs et savoirs 2026

990 Rte de l'Église 1er étage, Québec, QC G1V 3V5, Canada
Table réservée et identifiée au nom de l'entreprise
8 billets pour participer à la soirée, choix privilégié d'ateliers et
visibilité en tant qu'entreprise engagée**
** Visibilité - mention de votre participation en tant qu'entreprise engagée (logo, hyperlien et/ou @) sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux et lors de l'événement.
5 billets pour participer à la soirée et
visibilité en tant qu'entreprise engagée.
** Visibilité - mention de votre participation en tant qu'entreprise engagée (logo, hyperlien et/ou @) sur nos réseaux sociaux et lors de l'événement.
4 billets pour participer à la soirée
1 billet pour participer à la soirée
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!