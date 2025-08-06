Saveurs et savoirs 2026

District Gourmet

990 Rte de l'Église 1er étage, Québec, QC G1V 3V5, Canada

Forfait Or
3 000 $
C'est un billet groupe, il inclut 8 billets

Table réservée et identifiée au nom de l'entreprise
8 billets pour participer à la soirée, choix privilégié d'ateliers et
visibilité en tant qu'entreprise engagée**

** Visibilité - mention de votre participation en tant qu'entreprise engagée (logo, hyperlien et/ou @) sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux et lors de l'événement.

Forfait Argent
1 500 $
C'est un billet groupe, il inclut 5 billets

5 billets pour participer à la soirée et
visibilité en tant qu'entreprise engagée.

** Visibilité - mention de votre participation en tant qu'entreprise engagée (logo, hyperlien et/ou @) sur nos réseaux sociaux et lors de l'événement.

Forfait 4 billets
675 $
C'est un billet groupe, il inclut 4 billets

4 billets pour participer à la soirée

Billet individuel
175 $

1 billet pour participer à la soirée

Don
125 $
Don
100 $
Don
50 $
Ajouter un don pour Bénévoles d'Expertise

$

