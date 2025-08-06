Saveurs et savoirs 2026

Table réservée et identifiée au nom de l'entreprise

8 billets pour participer à la soirée, choix privilégié d'ateliers et

visibilité en tant qu'entreprise engagée**



** Visibilité - mention de votre participation en tant qu'entreprise engagée (logo, hyperlien et/ou @) sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux et lors de l'événement.