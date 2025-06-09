Savoir média - Encan virtuel

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Impression encadrée d'un fruit du dragon vu au microscope, grossi et avec filtre polarisant. Image captée par Chloé Savard dans la série "Créatures microscopiques", produite par Savoir média.
Dimensions :
Largeur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Hauteur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Impression encadrée d'une plume de paon vue au microscope, grossie et avec filtre polarisant. Image captée par Chloé Savard dans la série "Créatures microscopiques", produite par Savoir média.
Dimensions :
Largeur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Hauteur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Impression encadrée d'un tardigrade vu au microscope, grossi 200 fois et avec filtre polarisant. Image captée par Chloé Savard dans la série "Créatures microscopiques", produite par Savoir média.
Dimensions :
Largeur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Hauteur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Impression encadrée d'une poire florale vue au microscope, grossie 100 fois et avec filtre polarisant. Image captée par Chloé Savard dans la série "Créatures microscopiques", produite par Savoir média.
Dimensions :
Largeur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Hauteur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Impression encadrée de miel vu au microscope, grossi 40 fois et avec filtre polarisant. Image captée par Chloé Savard dans la série "Créatures microscopiques", produite par Savoir média.
Dimensions :
Largeur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Hauteur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Impression encadrée d'une hydre vue au microscope, grossie 100 fois et avec filtre polarisant. Image captée par Chloé Savard dans la série "Créatures microscopiques", produite par Savoir média.
Dimensions :
Largeur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Hauteur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Impression encadrée d'une artémie amicale vue au microscope, grossie 40 fois et avec filtre polarisant. Image captée par Chloé Savard dans la série "Créatures microscopiques", produite par Savoir média.
Dimensions :
Largeur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Hauteur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Moulage en plâtre d'une empreinte de dinosaure fossilisée. Cet "Eubrontes" provient du Dinosaur State Park dans le Connecticut. L'empreinte est fort probablement celle laissée par un Dilophosaurus. Le moulage est signé par l'auteur et animateur de la série "La préhistoire du Québec" (produite par Rotating Planet), Patrick Couture.
Dimensions :
Largeur du moulage : env. 40 cm (15 ¾ ")
Épaisseur du moulage : env. 10 cm (4 ")
Valeur : 150 $
Enchère de départ
Collection de 6 livres jeunesse "La préhistoire du Québec" (éditions Fides), autographiés par son auteur et animateur de la série éponyme (produite par Rotating Planet), Patrick Couture.
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Photographie encadrée du golfe du Saint-Laurent, prise par Pierre Lahoud lors du tournage de la série "Objectif Laurentie", produite par Tapis Rouge Films.
Dimensions :
Largeur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Hauteur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Photographie encadrée de la baie Missisquoi, prise par Pierre Lahoud lors du tournage de la série "Objectif Laurentie", produite par Tapis Rouge Films.
Dimensions :
Largeur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Hauteur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Photographie encadrée de l'événement Canneberge en fête à St-Louis-De-Blandford, prise par Pierre Lahoud lors du tournage de la série "Objectif Laurentie", produite par Tapis Rouge Films.
Dimensions :
Largeur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Hauteur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Photographie encadrée de l'événement Canneberge en fête à St-Louis-De-Blandford, prise par Pierre Lahoud lors du tournage de la série "Objectif Laurentie", produite par Tapis Rouge Films.
Dimensions :
Largeur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Hauteur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Photographie encadrée de Rivière-Ouelle (Bas-Saint-Laurent), prise par Pierre Lahoud lors du tournage de la série "Objectif Laurentie", produite par Tapis Rouge Films.
Dimensions :
Largeur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Hauteur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Photographie encadrée de Rivière-Ouelle (Bas-Saint-Laurent), prise par Pierre Lahoud lors du tournage de la série "Objectif Laurentie", produite par Tapis Rouge Films.
Dimensions :
Largeur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Hauteur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Photographie encadrée des bancs de sable de la rivière Moisie (Côte-Nord du Québec), prise par Pierre Lahoud lors du tournage de la série "Objectif Laurentie", produite par Tapis Rouge Films.
Dimensions :
Largeur du cadre : 42,5 cm (16 ¾ ")
Hauteur du cadre : 32,5 cm (12 ¾ ")
Valeur : 120 $
Enchère de départ
Visite du Centre d’interprétation des mammifères marins avec un spécialiste des baleines, pour 2 adultes (avec ou sans enfants), incluant une visite de la station de recherche pour découvrir les projets menés par le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).
Vu dans la série "Fleuve en eaux troubles", produite par Agence L'Ambassade.
Valeur : 150 $
Enchère de départ
Accès pour 4 personnes aux Jardins de Métis, un lieu historique national du Canada et site patrimonial du Québec, offrant des collections de plantes indigènes et exotiques aux portes de la Gaspésie.
Vu dans la série "Fleuve en eaux troubles", produite par Agence L'Ambassade.
Valeur : 100 $
Enchère de départ
Lot de 2 cartes d'accès annuel au Parc national de la Jacques-Cartier (Sépaq), situé à 30 minutes de la ville de Québec.
Vu dans la série "Les lieux de pouvoir au Québec", produite par Savoir média.
Valeur : 101 $
Enchère de départ
Certificat-cadeau pour une nuitée en chambre standard avec petit-déjeuner au restaurant Le Bistro pour deux personnes au Delta par Marriott Québec, situé en face de l'Hôtel du parlement du Québec.
Vu dans la série "Les lieux de pouvoir au Québec", produite par Savoir média.
Valeur : 300 $
Enchère de départ
Séjour d’une nuitée pour 2 personnes au Hilton Québec, situé en face de l'Hôtel du parlement du Québec, incluant l’accès au Club, le petit déjeuner continental de luxe gratuit, des rafraîchissements, une réception en soirée et un service de conciergerie privé dans le salon VIP ainsi qu’un accès à la piscine extérieure chauffée.
Vu dans la série "Les lieux de pouvoir au Québec" produite par Savoir média.
Valeur : 499 $
Enchère de départ
Un exemplaire du livre "Les lieux de pouvoir au Québec" (éditions du Boréal), autographié par ses auteurs et animateurs de la série éponyme (produite par Savoir média), Dave Noël et Marco Bélair-Cirino.
Valeur : 29,95 $
Enchère de départ
Un exemplaire du livre "Les écrans et nos enfants" (Saint-Jean Éditeur), autographié par la co-autrice Julie Parent, orthophoniste et animatrice de la série "Petits curieux, grands écrans", produite par Savoir média.
Valeur : 29,95 $
Enchère de départ
Une paire de billets pour une représentation de Jenůfa, présenté à l'Opéra de Montréal (producteur de la série "PréOpéra Express") du 22 au 30 novembre 2025.
Valeur : 245 $
Enchère de départ
Une carte-cadeau comprenant un abonnement couple/famille pour un an au Musée de la civilisation de Québec, afin de découvrir, entre autres, la nouvelle exposition "Le Québec, autrement dit" présentée dans la série "Dans le ventre du Musée", produite par Savoir média.
Valeur : 96 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!