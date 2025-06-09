Savoir média - Encan virtuel

Moulage en plâtre d'une empreinte de dinosaure fossilisée. Cet "Eubrontes" provient du Dinosaur State Park dans le Connecticut. L'empreinte est fort probablement celle laissée par un Dilophosaurus. Le moulage est signé par l'auteur et animateur de la série "La préhistoire du Québec" (produite par Rotating Planet), Patrick Couture.



Dimensions :

Largeur du moulage : env. 40 cm (15 ¾ ")

Épaisseur du moulage : env. 10 cm (4 ")



Valeur : 150 $