Savon à mains Fleurs de Miel

La formulation de notre savon est parfaite pour les peaux délicates. Elle permet un lavage en profondeur, une hydratation qui perdure et une touche parfumée qui plaira à tous. Format 250ml. Un collaboration avec Maison Lavande

La formulation de notre savon est parfaite pour les peaux délicates. Elle permet un lavage en profondeur, une hydratation qui perdure et une touche parfumée qui plaira à tous. Format 250ml. Un collaboration avec Maison Lavande

Plus de détails...