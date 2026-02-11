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Museau à coeur Gaspé

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Savons Cocottes des bois

Savon à la verge d'or item
Savon à la verge d'or
6 $

Savon à base de lait de chèvre parfumé à l'huile essentielle de verge d'or, une fleur qui pousse à l'état naturel en Gaspésie

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Savon épinette et miel item
Savon épinette et miel
4 $

Savon à base de lait de chèvre et de miel parfumé à l'huile essentielle d'épinette

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Savon à la lavande item
Savon à la lavande
5 $

Savon à base de lait de chèvre parfumé à l'huile essentielle de lavande

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Savon au sapin baumier item
Savon au sapin baumier
4 $

Savon à base de lait de chèvre parfumé à l'huile essentielle de sapin baumier

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