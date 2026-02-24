FONDATION LUCIEN-LABELLE

Organisé par

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À propos de cet événement

sCène

Plusieurs lieux

15 AVRIL 2026 - ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL
500 $

Mgr Christian Lépine vous reçoit!

Cathédrale Marie-Reine-du Monde

1071 rue de la Cathédrale

Montréal (Québec) H3B 2V4

22 AVRIL 2026 - DIOCÈSE DE VALLEYFIELD
500 $

Mgr Alain Faubert vous reçoit!

Centre diocésain de Valleyfield

11 rue de l'Église

Valleyfield (Québec) J6T 1J5

29 MAI 2026 - DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE
500 $

Mgr Christian Rodembourg vous reçoit!

Évêché de Saint-Hyacinthe

1900, rue Girouard Ouest

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A3

29 MAI 2026 - DIOCÈSE DE SAULT-STE-MARIE
500 $

Mgr Thomas Dowd vous reçoit!

Travelodge by Wyndham Sudbury

1401 Paris St.

Sudbury (Ontario) P3E 3B6

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