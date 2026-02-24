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À propos de cet événement
Mgr Christian Lépine vous reçoit!
Cathédrale Marie-Reine-du Monde
1071 rue de la Cathédrale
Montréal (Québec) H3B 2V4
Mgr Alain Faubert vous reçoit!
Centre diocésain de Valleyfield
11 rue de l'Église
Valleyfield (Québec) J6T 1J5
Mgr Christian Rodembourg vous reçoit!
Évêché de Saint-Hyacinthe
1900, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A3
Mgr Thomas Dowd vous reçoit!
Travelodge by Wyndham Sudbury
1401 Paris St.
Sudbury (Ontario) P3E 3B6
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