Scout Verchères

Organisé par

Scout Verchères

À propos de cet événement

Cantine Scout - Place des Artisans

1 billet de tirage item
1 billet de tirage
1 $

(Paiement seulement, Billet papier disponible à la Cantine Scout)

Votre billet est valide pour le prochain tirage seulement et vous devez être présent sur place pour réclamer votre prix.

🎁Prix d’artisans tirés à chaque heure pile tout au long du salon !

3 billets de tirage item
3 billets de tirage
2 $

(Paiement seulement, Billet papier disponible à la Cantine Scout)

Votre billet est valide pour le prochain tirage seulement et vous devez être présent sur place pour réclamer votre prix.

🎁Prix d’artisans tirés à chaque heure pile tout au long du salon !

15 billets de tirage item
15 billets de tirage
5 $

(Paiement seulement, Billet papier disponible à la Cantine Scout)

Votre billet est valide pour le prochain tirage seulement et vous devez être présent sur place pour réclamer votre prix.

🎁Prix d’artisans tirés à chaque heure pile tout au long du salon !

Café item
Café
2 $
Bouteille d'eau item
Bouteille d'eau
2 $
Barbe à papa item
Barbe à papa
4 $

(gomme balloune rose, framboise bleu, cerise)

Pop corn item
Pop corn
4 $
Sac de chips item
Sac de chips item
Sac de chips
4 $

Classic, Bar-B-Q, Ketchup ou Vinaigre

Cône de bonbons item
Cône de bonbons
4 $
Sac de noix mélangés item
Sac de noix mélangés
4 $

mélange du randonneur

Barre de chocolat item
Barre de chocolat item
Barre de chocolat
4 $

Format standard

Calendrier scout 2025-2026 item
Calendrier scout 2025-2026 item
Calendrier scout 2025-2026
12 $
Ajouter un don pour Scout Verchères

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!