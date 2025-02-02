eventClosed

Séances de révision - Refresh

3000 Chem. de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal, QC H3T 2A7, Canada

Finance 1 (5$ + Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
10 février 2025 - 19h à 21h - Propulsé par TD Assurance Meloche Monnex
RH (5$ + Taxes) (Salle Procter & Gamble)
CA$5.75
10 février 2025 - 19h à 21h
GOL 1 (5$ + Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
11 février 2025 - 19h à 21h
Options et Contrats (5$ + Taxes) (Salle Procter & Gamble)
CA$5.75
11 février 2025 - 19h à 21h
Comptabilité de Gestion 1 (5$ +Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
12 février 2025 - 19h à 21h - Propulsé par TD Assurance Meloche Monnex
Comptabilité Financière (5$ +Taxes) (Salle Procter & Gamble)
CA$5.75
12 février 2025 - 19h à 21h - Propulsé par TD Assurance Meloche Monnex
Analytique (5$ + Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
22 février 2025 - 10h à 12h (Reporté à cause de la tempête de neige du 13 février)
Diagnostic Financier (5$ + Taxes) (Salle Québécor)
CA$5.75
14 février 2025 - 19h à 21h
Statistiques 1 (5$ +Taxes) (Salle Procter & Gamble)
CA$5.75
15 février 2025 - 10h à 12h
Comptabilité de Gestion 2 (5$ +Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
17 février 2025 - 19h à 21h - Propulsé par TD Assurance Meloche Monnex
Management (5$ +Taxes) (Salle Procter & Gamble)
CA$5.75
17 février 2025 - 19h à 21h
Finance 2 (5$ +Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
18 février 2025 - 19h à 21h - Propulsé par TD Assurance Meloche Monnex
Placements (5$ +Taxes) (Salle Procter & Gamble)
CA$5.75
18 février 2025 - 19h à 21h
Marketing (5$ +Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
19 février 2025 - 19h à 21h
GOL 2 (5$ +Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
20 février 2025 - 19h à 21h
Microéconomie (5$ +Taxes) (Salle Procter & Gamble)
CA$5.75
20 février 2025 - 19h à 21h
Statistiques 2 (5$ +Taxes) (Salle Walter Capital)
CA$5.75
21 février 2025 - 19h à 21h
Macroéconomie (5$ +Taxes) (Salle Procter & Gamble)
CA$5.75
21 février 2025 - 19h à 21h

common:zeffyTipDisclaimerTicketing