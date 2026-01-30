Festival de Théâtre de l'Université Laval

S'écouter sans parler - 22 mars 2026

1055 Av. du Séminaire

Québec, QC G1V 2W5, Canada

Étincelle ✨
15 $

Permettez-vous le théâtre malgré un petit budget! Profitez du programme complet et des activités principales.

Feu de Bengale ⚡️
20 $

Profitez du programme complet et des activités principales.

Feu d'artifice 🎇
25 $

Encouragez les artistes émergeants! Profitez du programme complet et des activités principales.

Mécène enflammé 🔥
35 $

Faites flamber le budget! Profitez du programme complet et des activités principales.

