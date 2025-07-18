Sélection 2025-2026

Organisé par
À propos de cet événement
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 6B1, Canada
Ma fille sera en secondaire 1 lors de l'année scolaire 2025-2026.
Heure de la sélection des sec. 1 : 8h à 10h
Ma fille sera en secondaire 2 lors de l'année scolaire 2025-2026.
Heure de la sélection des sec. 2 : 10h à 12h30
Ma fille sera en secondaire 3 lors de l'année scolaire 2025-2026.
Heure de la sélection des sec. 3 : 8h à 10h30
Ma fille sera en secondaire 4 lors de l'année scolaire 2025-2026.
Heure de la sélection des sec. 4 : 10h30 à 12h30
Ma fille sera en secondaire 5 lors de l'année scolaire 2025-2026.
Heure de la sélection des sec. 5 : 8h à 10h
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!