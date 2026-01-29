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À propos des adhésions

Sélection Jeux de Montréal

Équipe Masculine Novice
Gratuit

Pas d'expiration

Né entre le 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017

Pour toute question ou assistance concernant le paiement, veuillez nous contacter à [email protected] au 514-885-8176.

Équipe Mini Féminin
Gratuit

Pas d'expiration

Né entre le 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015

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