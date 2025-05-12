Selon l'Esprit de Dieu, apprendre à vivre. Avec Frère Guylain Prince, franciscain

Tarif correspondant au coût réel de l’activité. *Image à titre indicatif seulement
Occupation simple - Tarif solidaire
679,95 $
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire. *Image à titre indicatif seulement
Occupation simple - Tarif de soutien
1 019,92 $
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité. *Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Tarif juste
738,68 $
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons 1 colocataire de même genre dans un lit séparé.*Image à titre indicatif seulement
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
Occupation double - Tarif solidaire
590,94 $
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons 1 colocataire de même genre dans un lit séparé.*Image à titre indicatif seulement
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Occupation double - Tarif de soutien
886,42 $
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité nous vous assignerons 1 colocataire de même genre dans un lit séparé.*Image à titre indicatif seulement
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
Occupation triple - Tarif juste
699,87 $
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité nous vous assignerons 2 colocataires de même genre dans un lit séparé.*Image à titre indicatif seulement
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
Occupation triple - Tarif solidaire
559,89 $
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons 2 colocataires de même genre dans un lit séparé. *Image à titre indicatif seulement
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Occupation triple - Tarif de soutien
839,84 $
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons 2 colocataires de même genre dans un lit séparé. *Image à titre indicatif seulement
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
Nuitée en externe
418,20 $
Si vous souhaitez dormir ailleurs. *Image à titre indicatif seulement
Assurance annulation
42,98 $
Aillez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.
Souper de l'arrivée
20 $
Repas inclus à l'arrivée. *Image à titre indicatif seulement
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!