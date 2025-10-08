Semaine 360 du secteur audiovisuel - Projection / Screening - The Last Frontier

Projection spéciale de la série À la frontière du continent (The Last Frontier), présentée dans le cadre de la Semaine 360 du secteur audiovisuel.



Événement gratuit – places limitées. Un billet valide pour une personne et un·e invité·e devra être présenté à l’entrée.



Special screening of the series The Last Frontier (À la frontière du continent), presented as part of the 360 Audiovisual Entertainment Week.



Free event – limited seating. Each ticket is valid for one person and one guest and must be presented upon entry.