Action bénévole 2026

Quoi?
Conduite d’un camion pour soutenir les activités de l’organisme.
Où?
Entraide familiale de l’Outaouais
396, rue Notre-Dame, Gatineau (secteur Gatineau), QC J8P 1L5
Quand?
À noter: Permis de conduire classe 5 valide requis
Pour information ou pour s’impliquer :
(819) 669-0686
Quoi ?
Cuisine, distribution et triage des denrées alimentaires.
Où ?
Centre Alimentaire Aylmer
67, rue du Couvent
Gatineau (secteur Aylmer), QC J9H 6A2
Quand ?
À noter
Quoi?
Participation comme membre du conseil d’administration (CA) de l’Équipe Soutien Famille.
Où?
Équipe Soutien Famille
51 rue Principale
Gatineau(secteur Aylmer)
J9H 3L2
(Lieu des rencontres à confirmer par l’organisme)
Quand?
Rencontres en soirée
Engagement à l’année
À noter
Pour information ou pour s’impliquer :
(819) 682-2037
Quoi ?
Nettoyage de la cour, préparation des paniers de Noël, décoration pour Halloween et Noël, et aide à la mise en place d’un potager.
Où ?
Gîte Ami
85 rue Morin
Gatineau (secteur Hull), QC J8X 0A1
Quand ?
À noter
Quoi ?
Paysagement et plantation de jardins, animation de BBQ pour personnes aînées, et animation de formations ponctuelles (ex. : présentation du 211, tri des déchets, inscription aux activités de la Ville, programmation artistique).
Où ?
Cab Accès
67, rue Principale
Gatineau (secteur Aylmer), QC J9H 3L4
Quand ?
À noter
Quoi ?
Aide aux devoirs auprès de jeunes (fin du primaire et début du secondaire).
Où ?
Avenue des jeunes
Plusieurs points de service à Gatineau (secteurs Gatineau et Hull), dont :
Quand ?
À noter
Quoi ?
Accompagnement transport pour les aînés (rendez-vous médicaux), visites d’amitié à domicile, aide à la clinique d’impôt (février à avril), corvées au jardin collectif du Parc Gendron et soutien aux inscriptions aux activités.
Où ?
Centre action génération des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre
390, avenue de Buckingham
Gatineau (secteur Buckingham), QC J8L 2G7
Quand ?
À noter
