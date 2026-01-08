Centraide Outaouais

Action bénévole 2026

Entraide familiale (secteur Gatineau)
Gratuit

Quoi?
Conduite d’un camion pour soutenir les activités de l’organisme.


Où?
Entraide familiale de l’Outaouais
396, rue Notre-Dame, Gatineau (secteur Gatineau), QC J8P 1L5


Quand?

  • Journée de semaine
  • Journée complètes
  • Engagement possible toute l’année

À noter: Permis de conduire classe 5 valide requis


Pour information ou pour s’impliquer :

(819) 669-0686

[email protected]

Centre Alimentaire Aylmer (secteur Aylmer)
Gratuit

Quoi ?
Cuisine, distribution et triage des denrées alimentaires.

Où ?
Centre Alimentaire Aylmer
67, rue du Couvent
Gatineau (secteur Aylmer), QC J9H 6A2

Quand ?

  • Journées de semaine et soirées
  • Blocs de demi-journée
  • Engagement possible à l’année

À noter

Équipe Soutien Famille (Secteur Aylmer)
Gratuit

Quoi?
Participation comme membre du conseil d’administration (CA) de l’Équipe Soutien Famille.


Où?
Équipe Soutien Famille

51 rue Principale

Gatineau(secteur Aylmer)

J9H 3L2
(Lieu des rencontres à confirmer par l’organisme)


Quand?

Rencontres en soirée

Engagement à l’année


À noter

  • Engagement continu (non ponctuel)
  • Participation aux rencontres du CA et contribution à la mission de l’organisme

Pour information ou pour s’impliquer :

(819) 682-2037

[email protected]

Le Gîte Ami (secteur Hull)
Gratuit

Quoi ?
Nettoyage de la cour, préparation des paniers de Noël, décoration pour Halloween et Noël, et aide à la mise en place d’un potager.


Où ?
Gîte Ami
85 rue Morin
Gatineau (secteur Hull), QC J8X 0A1


Quand ?

  • Journée de semaine et de fin de semaine
  • Blocs de demi-journée
  • Printemps, été et période des fêtes

À noter

  • Pour information ou pour s’impliquer :
CAB Accès (secteur Aylmer)
Gratuit

Quoi ?
Paysagement et plantation de jardins, animation de BBQ pour personnes aînées, et animation de formations ponctuelles (ex. : présentation du 211, tri des déchets, inscription aux activités de la Ville, programmation artistique).


Où ?
Cab Accès
67, rue Principale
Gatineau (secteur Aylmer), QC J9H 3L4


Quand ?

  • Journée de semaine
  • Blocs de demi-journée ou de journée complète
  • Printemps et été

À noter

Avenue des jeunes (secteur Gatineau, secteur Hull)
Gratuit

Quoi ?
Aide aux devoirs auprès de jeunes (fin du primaire et début du secondaire).

Où ?
Avenue des jeunes
Plusieurs points de service à Gatineau (secteurs Gatineau et Hull), dont :

  • Maison du Parc de l’Île, 94, rue Mance, Gatineau (secteur Hull), QC J8X 4A3
  • Antrados, 10, rue Bériault, Gatineau (secteur Hull), QC J8X 1A3
  • C.P. 82130 Gréber, Gatineau (secteur Gatineau), QC J8T 3P8

Quand ?

  • Mardis et mercredis
  • De 15 h 15 à 16 h 45
  • Période de février à juin

À noter

  • Ce bénévolat requiert une facilité avec les matières scolaires de la fin du primaire et du début du secondaire
  • Ce bénévolat requiert une vérification des antécédents judiciaires des personnes auprès d'une clientèle vulnérable (VAPV)
  • Pour information ou pour s’impliquer :
Centre action génération des ainées (secteur Buckingham)
Gratuit

Quoi ?
Accompagnement transport pour les aînés (rendez-vous médicaux), visites d’amitié à domicile, aide à la clinique d’impôt (février à avril), corvées au jardin collectif du Parc Gendron et soutien aux inscriptions aux activités.

Où ?
Centre action génération des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre
390, avenue de Buckingham
Gatineau (secteur Buckingham), QC J8L 2G7

Quand ?

  • Journées de semaine et de fin de semaine
  • Blocs de demi-journée
  • Engagement en continu

À noter

  • Permis de conduire classe 5 requis pour certains rôles
  • L’organisme recherche des bénévoles ayant à cœur le bien-être des personnes aînées
  • Pour information ou pour s’impliquer :

