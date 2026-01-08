Action bénévole 2026

Quoi ?

Aide aux devoirs auprès de jeunes (fin du primaire et début du secondaire).

Où ?

Avenue des jeunes

Plusieurs points de service à Gatineau (secteurs Gatineau et Hull), dont :

Maison du Parc de l’Île, 94, rue Mance, Gatineau (secteur Hull), QC J8X 4A3

Antrados, 10, rue Bériault, Gatineau (secteur Hull), QC J8X 1A3

C.P. 82130 Gréber, Gatineau (secteur Gatineau), QC J8T 3P8

Quand ?

Mardis et mercredis

De 15 h 15 à 16 h 45

Période de février à juin

À noter