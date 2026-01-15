Maison des jeunes l'Atôme

Maison des jeunes l'Atôme

Semaine de relâche

02/03/26 Glissade Tewkesbury item
02/03/26 Glissade Tewkesbury
30 $

Ouverture: 09:00

Départ: 9:00

Retour: 16h30

Fermeture: 17:00

Apportez: Lunch ou argent de poche, habit de neige, bouteille d'eau,

03/03/26 Journée MDJ item
03/03/26 Journée MDJ
Gratuit

Ouverture: 09:00

Fermeture: 16:00


04/03/26 Cinéma item
04/03/26 Cinéma
20 $

Ouverture: 09:00

Départ: À venir selon l'horaire des films

Retour: À venir selon l'horaire des films

Fermeture: 17:00

Apportez: Lunch ou argent de poche, bouteille d'eau


05/03/26 Exode Aventure item
05/03/26 Exode Aventure
40 $

Ouverture: 09:00

Départ: 12:30

Retour: 16:00

Fermeture: 17:00

Apportez: lunch ou argent de poche, bouteille d'eau

