Semaine de relâche 2026 - Activités du Relais pour membres USAGERS

Organisé par
À propos de cet événement
Sortie annuelle à la cabane à sucre!
Comme chaque année, pour la semaine de relâche, Le Relais vous invite à partager un délicieux moment à la cabane à sucre Farsa, située au 1050 boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (QC) J7R 4K3.
🗓 Date : Mardi 3 mars 2026
🕦 Heure d’arrivée : 11 h 30
🚗 Transport non-inclus
Merci d’inscrire le nom des participants dans les questions ci-dessous.
⚠️ Important : En vous inscrivant, vous vous engagez à être présent à l’activité.
Le Relais assume les frais pour chaque personne inscrite — pensez donc à confirmer uniquement si vous prévoyez venir!
Activité réservée exclusivement aux membres USAGERS.
Activité spéciale Éducazoo!
Les enfants âgés de 2 à 17 ans sont invités à participer à une activité animée par Éducazoo le mercredi 4 mars 2026.
📍 Lieu : Le Relais – 399, chemin de la Grande-Côte
🕐 Heure : 13 h à 14h30 (après le dîner communautaire)
Merci d’indiquer si vous serez présent au dîner avant l’activité, afin que nous puissions bien planifier les quantités.
Les parents peuvent assister à l’activité, mais ne peuvent pas y participer activement.
Veuillez inscrire seulement le nom de l’enfant ou des enfants qui prendront part à l’activité. Ne vous inscrivez pas comme parent.
⚠️ Important : En vous inscrivant, vous vous engagez à être présent à l’activité.
Activité réservée exclusivement aux enfants des membres USAGERS.
Activité d’équitation thérapeutique DUO parent-enfant (5 ans et +)🐴. *1 inscription par duo
Vous êtes invités à vivre une expérience unique d’équitation thérapeutique au 20661, rue Victor, Mirabel (QC) J7J 1P4, de 13 h à 15 h 30.
🚗 Transport non inclus.
Déroulement de l’activité :
➢ Soins du cheval : Approche au sol avec le cheval par le pansage (brossage), l’entretien et l’alimentation.
➢ Ateliers éducatifs : Découverte des notions équestres de base à travers divers jeux ou activités pratiques sur les chevaux.
➢ Équitation : Apprentissage des techniques de base de contrôle du cheval et réalisation d’exercices adaptés aux besoins et objectifs de chaque participant.
⚠️ Important : Les personnes ayant participé à l’activité l’an dernier ne peuvent pas s’y inscrire cette année, afin de permettre à tous d’en profiter.
En vous inscrivant, vous vous engagez à être présent à l’activité.
UN DUO par famille. Âge minimum requis 5 ans.
Activité réservée exclusivement aux familles membres USAGERS.
Atelier culinaire pour enfants de 8 à 11 ans avec Annabell! 👩🍳
Invitez vos enfants à découvrir l’art de cuisiner avec Annabell, dans la belle et grande cuisine du Relais, le jeudi 5 mars 2026, de 9 h à 15 h.
Au cours de cette journée gourmande, les enfants apprendront les bases de la cuisine et prépareront leur propre repas complet du diner : entrée, plat principal et dessert.
(Collations et diner fournis).
👧👦 Les parents ne peuvent pas être présents pendant l’activité.
Merci d’inscrire le nom de l’enfant ou des enfants qui prendront part à l’atelier.
⚠️ Important : En vous inscrivant, vous vous engagez à ce que votre enfant soit présent à l’activité.
Activité réservée exclusivement aux enfants des membres USAGERS.
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