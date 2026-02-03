Semaine de relâche 2026 - Activités du Relais pour membres USAGERS

Activité spéciale Éducazoo!

Les enfants âgés de 2 à 17 ans sont invités à participer à une activité animée par Éducazoo le mercredi 4 mars 2026.

📍 Lieu : Le Relais – 399, chemin de la Grande-Côte

🕐 Heure : 13 h à 14h30 (après le dîner communautaire)

Merci d’indiquer si vous serez présent au dîner avant l’activité, afin que nous puissions bien planifier les quantités.

Les parents peuvent assister à l’activité, mais ne peuvent pas y participer activement.

Veuillez inscrire seulement le nom de l’enfant ou des enfants qui prendront part à l’activité. Ne vous inscrivez pas comme parent.

⚠️ Important : En vous inscrivant, vous vous engagez à être présent à l’activité.

Activité réservée exclusivement aux enfants des membres USAGERS.